Il Barcellona viola il Fair Play Finanziario: l'UEFA pensa a una penalizzazione nella prossima Champions League

Leggendo le motivazioni della sentenza, emerge però uno scenario che fa particolarmente paura in Catalogna: "Il CFCB… sottolinea che una violazione simile da parte del club nel processo di monitoraggio 2023/24 costituirebbe un caso di recidiva e verrebbe affrontata con l’imposizione di una misura disciplinare più severa nei confronti dell’FC Barcellona". A questo punto, come riportato da The Times, si potrebbe andar in contro a una penalizzazione nella fase a gironi della prossima Champions League, una situazione che potrebbe influenzare sul percorso europeo della squadra spagnola.