Serie C, Triestina scongiura il fallimento in extremis

In zona Cesarini, quando i tifosi già intravvedevano il fallimento societario e l'umiliazione di scomparire perfino dalla serie C, la storica società della Triestina si è salvata: ieri a poche ore dalla mezzanotte, quando era fissata la scadenza, sono arrivati i soldi per pagare gli stipendi e ottenere la fideiussione, e inviare la documentazione per l'iscrizione al campionato. "Us Triestina Calcio 1918 comunica di aver depositato in data odierna tutta la documentazione necessaria al fine di ottenere l'iscrizione al campionato di Serie C 2025/26, unitamente a tutti gli adempimenti normativi e finanziari richiesti dal sistema Licenze Nazionali", riporta un comunicato diffuso in serata. Il presidente Ben Rosenzweig nelle ultime 24 ore ha fatto comparire il denaro per gli stipendi dei tesserati dei mesi di marzo e aprile e per la fideiussione, 700 mila euro, per l'iscrizione, complessivamente una cifra di 3 milioni di euro. Secondo quanto scrive il quotidiano Il Piccolo, sarebbero intervenuti nuovi investitori statunitensi individuati da Rosenzweig ed entrati nel fondo Lbk con una società di capitali neocostituita nelle scorse settimane. Da anni la società sportiva attraversa ciclicamente momenti di grande difficoltà economica.