Le prime parole di Inzaghi: "Ho seguito la storia dell'Al Hilal. Con l'Inter amore reciproco"

Dopo l'annuncio ufficiale, sono anche arrivate le prime parole di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell'Al Hilal: "Sono molto contento di intraprendere una nuova esperienza, dopo aver allenato Lazio e Inter volevo andare all'estero e questa occasione per me è un privilegio". Il tecnico continua: "Conosco bene l'Al Hilal perché seguo il calcio arabo, ho giocato qui tante volte con Lazio e Inter e poi ho seguito il club con simpatia per la presenza di Sergej Milinkovic-Savic. Sono contento di ritrovarlo, sarà un grandissimo aiuto per me".