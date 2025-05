Cristiano Ronaldo annuncia l'addio all'Al Nassr: "Capitolo chiuso". Ora il Mondiale per Club?

"Questo capitolo è finito. La storia è ancora da scrivere. Sono grato a tutti". Poche parole racchiuse in un post sono quelle usate da Cristiano Ronaldo per dire addio all'Al Nassr dopo due stagioni, in cui non ha vinto alcun trofeo di squadra e si è dovuto accontentare di aggiudicarsi solo la classifica cannonieri. L'annuncio è arrivato dopo che la sconfitta della squadra allenata da Stefano Pioli all'ultima giornata della Saudi Pro League che ha sancito il mancato accesso alla prossima Champions League asiatica.