Stampa straniera su flop Azzurri: "Italia presa a schiaffi in Norvegia"

Il flop della Nazionale di Spalletti in Norvegia, sconfitta 3-0 nella sfida di qualificazione al mondiale, risuona anche sulla stampa estera. Le Figaro ha titolato 'L'Italia presa a schiaffi in Norvegia" e non ci è andato leggero neanche il quotidiano spagnolo Marca: "Altra batosta mondiale per l'Italia". La Bbc si concentra sulla contestazione "Italia in difficoltà" mentre As ha sentenziato: "Sorloth e Haaland mandano al tappeto l'Italia", parlando di "Ennesimo disastro dell'Italia".