"La comunicazione è fondamentale per gli arbitri. Coinvolgere le persone fornendo spiegazioni e mostrando immagini aiuta: potrebbe non far cambiare idea a nessuno, ma spiegare il ragionamento alla base di una decisione è comunque molto prezioso". Così Pierluigi Collina, Presidente della Commissione Arbitrale della Fifa, al Festival Della Serie A.