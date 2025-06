Italia U17, Inácio inserito nella squadra ideale dell'Europeo

Nella fase finale dell'Europeo Under 17, andata in scena dal 19 maggio al 1° giugno in Albania, c'è un azzurro che ha brillato più di tutti: Samuele Inácio. Il fantasista del Borussia Dortmund e della Nazionale Under 17 del tecnico Massimiliano Favo è l'unico italiano a essere stato inserito dalla UEFA nel Team of the Tournament. Un riconoscimento prestigioso, che conferma il valore del numero 10 azzurro, protagonista assoluto con 5 reti in 4 partite, che gli sono valse il titolo di miglior realizzatore del torneo. Con le sue accelerazioni, i suoi movimenti fra le linee e la sua tecnica sopraffina, Inácio ha trascinato gli Azzurrini fino alle semifinali, dove il sogno di bissare il titolo europeo conquistato nella passata edizione a Cipro (Italia-Portogallo 3-0, 5 giugno 2024) si è infranto ai rigori contro il Portogallo (Italia-Portogallo 2-2, 5-6 dtr, 29 maggio 2025), futuro vincitore (Francia-Portogallo 0-3, 1° giugno 2025). Nella Top 11 ufficiale diramata dalla UEFA e stilata dal proprio Technical Observer Group, a dominare sono stati i lusitani, campioni d'Europa, con ben cinque calciatori selezionati: il portiere Romário Cunha (Braga), il terzino destro Daniel Banjaqui (Benfica), il difensore centrale Mauro Furtado (Benfica), il mediano Rafael Quintas (Benfica) - eletto anche miglior calciatore del torneo - e l'ala destra Duarte Cunha (Porto). Tre i rappresentanti della Francia finalista: il difensore centrale Emmanuel Mbemba (Paris Saint-Germain), il terzino sinistro Lucas Batbedat (Paris Saint-Germain) e l'attaccante Djylian N'Guessan (Saint-Étienne). Due, infine, i rappresentanti del Belgio semifinalista: il mediano Nathan De Cat (Anderlecht) e l'ala sinistra Jesse Bisiwu (Club Brugge). Questo il team ideale: Romário Cunha (Portogallo); Daniel Banjaqui (Portogallo), Emmanuel Mbemba (Francia), Mauro Furtado (Portogallo), Lucas Batbedat (Francia); Nathan De Cat (Belgio), Rafael Quintas (Portogallo); Duarte Cunha (Portogallo), Samuele Inácio (Italia), Jesse Bisiwu (Belgio); Djylian N'Guessan (Francia).