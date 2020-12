Ligue 1: il Marsiglia passa 2-0 a Nimes ed è secondo

FRANCIA

Successo preziosissimo del Marsiglia in Ligue 1: vittoria per 2-0 sul campo del Nimes e secondo posto agguantato, con il Psg capolista distante ora appena un punto. OM che passa al 57’ grazie a Dario Benedetto, che supera Reynet con un delizioso tocco sotto dopo avere ricevuto un lancio di Alvaro dalla linea di centrocampo. I padroni di casa restano in dieci uomini per l’espulsione di Cubas e Germain chiude il match all’84’ su assist di Sanson. afp

Il Marsiglia ottiene la quinta vittoria consecutiva in Ligue 1 e, per almeno una notte, può godersi la seconda posizione in classifica alle spalle del solo Psg, ora distante appena un punto nonostante l’OM abbia disputato una partita in meno rispetto ai parigini.

Al 13’ Payet dribbla Burner per trovare uno spazio per il tiro da dieci metri dalla porta; il trequartista conclude con potenza da sinistra e costringe Reynet a una bella parata. Quattro minuti più tardi è però Eliasson ad andare vicino al vantaggio per il Nimes, ma la sua conclusione dalla distanza centra in pieno la traversa, con Mandanda che era assolutamente fuori causa. Al 27’ Cuisance si fionda su un preciso cross dalla destra e lascia partire un missile appena dentro l’area avversaria che sfiora il palo difeso da Reynet. Nel finale di primo tempo, Villa-Boas protesta veementemente contro l’arbitro sull’ammonizione al Caleta-Car e viene espulso.

Nonostante l’assenza dalla panchina del proprio allenatore, il Marsiglia contiene a macinare gioco. Al 50’ Sanson riesce a sbarazzarsi di Paquiez sulla destra e indirizza un ottimo cross per Dario Benedetto, il cui colpo di testa manca però di potenza per preoccupare Reynet. L’attaccante argentino si riscatta comunque alla grande sette minuti più tardi: lancio dalle retrovie di Alvaro, stop di petto di Benedetto e tocco sotto a superare l’estremo difensore avversario. Nimes che tenta di riversarsi nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio, ma è costretto a desistere a 13’ dalla fine, quando Cubas viene espulso per doppio giallo. Così, all’ 84’, ci pensa Germain a chiude definitivamente i conti con un tap-in vincente facile facile sulla linea di porta, sul traversone di Sanson dalla destra.