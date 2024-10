Ligue 1: il Marsiglia ne fa cinque e torna a -3 dalla vetta, poker del Lione

MONTPELLIER-MARSIGLIA 0-5

Pokerissimo del Marsiglia, che strapazza il Montpellier trionfando 5-0 in trasferta. La squadra di De Zerbi mette in chiaro le cose fin dal primo minuto, stappando la partita dopo pochi secondi con Elye Wahi. Il dominio dell’OM è soltanto cominciato, perché con il passare dei minuti i padroni di casa faticano sempre di più a contenere le offensive avversarie. Poco dopo la mezzora, al 36’, Harit firma il 2-0, con Hojbjerg che cala il tris quattro minuti più tardi su invenzione di Greenwood. La partita è praticamente in cassaforte già all’intervallo, con il Marsiglia che conduce per 3-0. Dopo la pausa gli uomini di De Zerbi non si fermano: al 58’ Wahi passa da goleador ad assistman innescando il poker di Greenwood, e qualche minuto più tardi per la squadra di Der Zakarian piove sul bagnato. Al 64’ Dzodic viene espulso, lasciando in dieci uomini il Montpellier. Al 73’ Luis Henrique, entrato dalla panchina, scrive la parola fine al match, siglando il 5-0 per un successo strepitoso dell’OM. Vince il Marsiglia e sale a 17 punti, tornando a -3 dalla vetta di Psg e Monaco. Fermo a 4 il Montpellier, ora fanalino di coda di questa Ligue 1.