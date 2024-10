Ligue 1: Mayulu e Barcola trascinano il Psg, è aggancio al Monaco

PSG-STRASBURGO 4-2

Dominio e aggancio alla vetta per il Psg, che sconfigge 4-2 lo Strasburgo e acciuffa il Monaco in testa alla Ligue 1. Turnover per Luis Enrique, che schiera da mezzala il giovane Mayulu (con Zaire-Emery terzino) e lancia Desire Doué come ala destra, al fianco di Asensio e Barcola. Nella prima da capitano per Gigio Donnarumma, i padroni di casa spingono subito con Doué e colpiscono un palo con Mayulu, che va a rifarsi al 18'. Proprio il classe 2006 finalizza dopo l'uno-due con Barcola, non lasciando scampo a Petrovic: l'ex Chelsea incassa l'1-0. Lo Strasburgo, che ha la stessa proprietà dei Blues, non reagisce e rischia nel prosieguo del tempo: Mayulu va vicino alla doppietta. Rosenior reagisce con due cambi, inserendo Sekou Mara per ravvivare l'attacco, ma i suoi subiscono il 2-0: lo sigla Marco Asensio, in tap-in di ginocchio dopo la deviazione di Petrovic su Doué. Lo Strasburgo accorcia proprio con Mara (58'), poi affonda. Barcola si vede negare un rigore dal Var, ma riesce a rifarsi al 65': ne salta tre e sigla il 3-1, da capocannoniere della Ligue 1 con 7 gol. Il Psg si vede annullare il poker per un offside di Lee Kang-In nell'azione che aveva portato all'autogol di Sow (67'), ma poi chiude i giochi proprio col sudcoreano al 90'. Vano il 4-2 del 18enne Diong (con Donnarumma colpevole), che vale solo per le statistiche. Il Psg vince e aggancia il Monaco in vetta con 20 punti, momentaneamente a +6 sulle terze. Si ferma a quota 10 lo Strasburgo.