Ligue 1: il Marsiglia fa harakiri, il Psg ne rifila 6 al Saint Etienne e vede il titolo

SAINT ETIENNE-PSG 1-6

Ormai manca solo il timbro finale, ma il titolo è del Psg: i parigini lo ipotecano battendo 6-1 (in rimonta) il Saint-Étienne. Ci si aspetta lo scatto degli ospiti, invece ecco a sorpresa la grande partenza dei Verts. Dopo nove minuti è vantaggio per i padroni di casa, con la grande azione di Davitashvili: cross e testa di Stassin per l'1-0 che buca Safonov, sostituto di Donnarumma (in panchina). I parigini sono disuniti e faticano a colpire, con una formazione iperoffensiva e quattro tenori in campo: c'è Doué con Barcola, Kvara e Gonçalo Ramos, preferito a Dembelé. Il Saint-Étienne sogna e tiene i rivali a zero tiri in porta fino al 43', quando il Psg pareggia: Tardieu stende Gonçalo Ramos, che non sbaglia dal dischetto. Si va al riposo sull'1-1 e nella ripresa, dopo la lavata di campo di Luis Enrique, rientra un'altra squadra. Gli ospiti sorpassano con la giocata di Kvaratskhelia (50'), sfiorano il tris con Barcola e lo trovano al 53': assist dell'ex Lione e tocco vincente di Doué per il 3-1. Non è finita qui, perché nove minuti più tardi Joao Neves cala il poker (62') e il Psg dilaga. Al 66' arriva infatti la doppietta di Doué, che raggiunge quota 20 tra gol e assist: 9 reti e 11 passaggi vincenti. La sua strepitosa azione personale, di fatto, chiude i giochi. Il Var nega un penalty al Saint-Étienne, mentre i parigini chiudono anche il "set" al Geoffrey Guichard. Finisce infatti 6-1, grazie alla rete siglata dal giovane Ibrahim Mbaye (90'). Luis Enrique e i suoi salgono così a 71 punti e hanno il titolo in tasca, Saint-Étienne sempre penultimo con 20 punti.