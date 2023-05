Ligue 1: il Marsiglia cade in casa del Lille

FRANCIA

La formazione di Tudor perde 2-1 e resta al terzo posto. Il Nantes trema: il Montpellier vince 3-0

© Getty Images Nella terzultima giornata di Ligue 1, il Marsiglia, già sicuro di un piazzamento nella prossima Champions League, perde 2-1 in casa del Lille e resta al terzo posto: non basta Clauss (29'), David su rigore al 49' e Bamba al 72' condannano Tudor. Il Nantes trema: il Montpellier si impone 3-0 e lascia i gialloverdi al quartultimo posto, in piena zona retrocessione, grazie alle reti di Ferri (38'), Nordin (47') e Sacko (88').

LILLE-MARSIGLIA 2-1

Con il ko del Monaco, il Marsiglia scende in campo in casa del Lille già sicuro della Champions e perde 2-1. Un risultato che dà un verdetto, anche se virtualmente scontato: l'OM non può più insidiare il titolo del Psg. La partita si mette bene, almeno nel primo tempo, per gli uomini di Tudor, il tutto nonostante il ko di Gigot al 19', sostituito da Kaboré, mentre per i padroni di casa esce Gudmundsson. Tuttavia, nella ripresa si concretizza la rimonta: David pareggia subito in apertura (49') su calcio di rigore, poi l'ex Inter Sanchez, allo scoccare della mezz'ora di gioco, si vede annullare il gol del secondo sorpasso per fuorigioco. Il match si decide al 72', quando Cabella serve Bamba che completa il ribaltone del Pierre-Mauroy. Forcing finale senza acuti per il Marsiglia, che ora rischia di scivolare a -5 dal Lens nella volata per il secondo posto. Il Lille, invece, sale a quota 63 e sale a +4 sulla sesta piazza in attesa del Rennes.

NANTES-MONTPELLIER 0-3

Il Nantes perde 3-0 in casa con il Montpellier e complica ulteriormente il finale di stagione: a -1 dall'Auxerre a 180 minuti dalla fine e con una partita d'anticipo, i finalisti della Coppa di Francia rischiano seriamente di retrocedere in Ligue 2. Gli uomini di Der Zakarian passano in vantaggio a fine primo tempo con Ferri, che realizza al meglio un contropiede rifinito da Savanier. Ad inizio secondo tempo, invece, Nordin raddoppia, mentre a chiudere definitivamente i giochi, all'88', è Sacko. Sono 47 i punti del Montpellier, che pur fuori da tutto continua ad onorare il suo campionato.