Ligue 1: il Lione si sblocca, 1-0 al Nantes

FRANCIA

Il tap-in al 35' di Dembélé vale la prima vittoria in campionato per la formazione di Bosz

Dopo tre turni senza vittorie, il Lione trova il primo successo in Ligue 1: nell'anticipo della quarta giornata, la formazione di Bosz passa 1-0 sul campo del Nantes. A decidere la sfida è il tap-in da pochi passi al 35' di Dembélé, rapido ad insaccare dopo la parata di Lafont su Paquetá. L'OL resta in dieci per l'espulsione al 78' per somma di ammonizioni di Da Silva, ma la formazione di Kombouare non riesce a trovare il pareggio.

Dopo i due pareggi con Brest e Clermont intervallati dal brutto 0-3 contro l'Angers, il Lione trova il primo successo in Ligue 1 vincendo 1-0 sul campo del Nantes: tre punti sofferti, visto che la sfida si decide con un tap-in e nel finale l'OL rischia di subire il pareggio vista l'inferiorità numerica. Lo 0-0 regge fino al 35', quando Dembélé insacca a porta vuota dopo la gran parata di Lafont su Paquetá, protagonista di un gran controllo e tiro in area. I padroni di casa provano a rispondere con il colpo di testa di Castelletto e con la punizione di Corchia, ma in entrambi i casi Anthony Lopes è attento e para. Nella ripresa, gli ospiti cercano la rete per chiudere il match con Aouar, ma Lafont stavolta respinge senza conseguenze. L'episodio che sembra rimettere in partita il Nantes arriva al 78', quando Damien Da Silva, già ammonito, incassa la seconda ammonizione e lascia la formazione di Bosz in dieci. I gialloverdi provano ad approfittarne con Muani, ma Anthony Lopes salva i suoi. Il Lione resiste nel recupero è può gioire: con questo primo successo, infatti, sale a quota 5 punti e aggancia momentaneamente Lens e Rennes.