Ligue 1: il Lione si diverte, Angers travolto 6-0

In Ligue 1, almeno per qualche ora, c’è il Lione davanti a tutti, da solo e a punteggio pieno. La squadra di Sylvinho nella seconda giornata travolge in casa l’Angers 6-0 e trova la seconda vittoria consecutiva dopo quella con il Monaco. Partita già indirizzata nel primo tempo dalle reti di Aouar all’11’, Moussa Dembele al 36’ e Depay al 42’. Nella ripresa vanno a segno ancora l’olandese al 48’, l’attaccante al 66’ e Lucas al 72’.

Contro il Monaco al Louis II era finita 3-0, in casa contro l’Angers il Lione impiega appena un tempo per arrivare allo stesso punteggio. Alla prima gara casalinga della stagione la squadra di Sylvinho ci tiene a fare bene di fronte ai propri tifosi che si divertono e non poco nel primo tempo. All’11’ l’Angers perde un pallone in uscita, Aouar se lo ritrova tra i piedi e punta dritto la porta, prima di trovare l’angolino con il destro incrociato dal limite. Subito dopo l’Angers va vicino al pareggio con il tentativo di Pereira che però viene messo in angolo. Il Lione torna a spingere e sfiora il raddoppio con Depay, prima di trovarlo con Moussa Dembele al 36’: pallone profondo, l’attaccante rientra sul destro in area e trova lo spiraglio giusto sul primo palo. Prima dell’intervallo arriva anche il tris, al 42’ verticale per Aouar tra le linee che allunga in area per Depay, sinistro affilato che si infila tra le gambe di Butelle.

Si riparte e il Lione continua a esprimersi come nel primo tempo. Al 48’ Aouar con un pallonetto delizioso dal limite trova ancora Depay che si inserisce e al volo batte Butelle in uscita. Il VAR conferma che è tutto ok e l’Angers inizia la ripresa come peggio non potrebbe. Il Lione continua a gestire a piacimento la situazione, al 66’ Depay cerca profondo Dembele, Pavlovic manca l’intervento e apre la strada all’attaccante che entra in area e batte con il sinistro Butelle, non impeccabile sul suo palo. Il portiere dell’Angers non può nulla invece al 72’, quando Depay fa ballare il povero Pavlovic in area prima di appoggiare all’indietro per Lucas che arriva in corsa e infila il punto del 6-0. L’Angers ha almeno il merito di continuare a giocare per trovare almeno una rete, al 90’ però la gioia di Kanga Aka dura poco per una posizione di fuorigioco. Sylvinho si gode il momentaneo primato, un attacco super, con 9 reti segnate nei primi 180 minuti del campionato, e una difesa ancora imbattuta.