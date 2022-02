Ligue 1: il Lione rimonta il Marsiglia, il Nizza resta secondo  

FRANCIA



In un Parc OL a porte chiuse, la formazione di Bosz vince 2-1: Shaqiri e Dembélé rispondono a Guendouzi

Missione fallita per il Marsiglia, che non riesce a prendersi il secondo posto in Ligue 1 dopo il ko per 2-1 nel recupero della quattordicesima giornata contro il Lione. Al Parc OL, gli uomini di Sampaoli passano al 10': angolo di Payet e colpo di testa di Guengouzi, che spizza di testa e batte sul secondo palo Anthony Lopes. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere: Thiago Mendes da buona posizione spara addosso a Pau Lopez, poi però è ancora Guendouzi a girarsi in area e sfiorare la traversa. Il vantaggio della formazione di Sampaoli, così, resta di 1-0 a fine primo tempo. Nella ripresa, l'ex Roma Under si divora il raddoppio non inquadrando la porta col sinistro solo davanti a Anthony Lopes. Al 76', però, arriva il pareggio del Lione: cross dalla destra di Gusto e colpo di testa a centro area vincente di Shaqiri, che rimette in parità il match. La sfida si decide proprio nel finale, precisamente all'89': l'ex Inter lancia Dembélé, che con un gran controllo arpiona il pallone, si libera di Saliba e batte Pau Lopez con un delicato tocco sotto, firmando il 2-1 finale. Con questa vittoria, il Lione sale a 34 punti e aggancia Rennes e Montpellier a -1 dal quarto posto dello Strasburgo, mentre il Marsiglia resta a quota 40 e fallisce così l'occasione di portarsi al secondo posto, che resta del Nizza a -11 dal Psg.