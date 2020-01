Ligue 1: il Lione passa 2-1 a Bordeaux, Rudi Garcia batte Paulo Sousa

FRANCIA

Il Lione allenato dall’ex tecnico della Roma Rudi Garcia vince 2-1 in casa del Bordeaux. Gli uomini di Paulo Sousa passano in vantaggio al 15’, Briand approfitta del retropassaggio sbagliato dell’ex Sampdoria Andersen. Nella ripresa Cornet (50’) e Dembélé (53’) ribaltano il punteggio in quattro minuti. Con questo successo il Lione aggancia il Nantes a quota 29, a -2 dal quarto posto del Lilla (con una partita in meno) che significherebbe Europa League.

BORDEAUX-LIONE 1-2

Allo stadio Matmut-Atlantique i padroni di casa guidati dall’ex tecnico della Fiorentina Paulo Sousa si arrendono 2-1 al Lione dell’ex allenatore della Roma Rudi Garcia. Gli ospiti, che sfideranno la Juventus negli ottavi di finale di Champions League, partono forte grazie agli spunti offensivi di Houssem Aouar, il primo a impensierire il portiere Benoit Costil. Il Lione tiene il pallone ma è il Bordeaux a sbloccare il match grazie al centravanti francese Jimmy Briand che allo scoccare del quarto d’ora approfitta di uno sciagurato retropassaggio dell’ex difensore della Sampdoria Joachim Andersen. Gli ospiti continuano a costruire azioni in avanti e a sprecarne altrettante, nel finale si rendono pericolosi con il tiro dell’esterno offensivo Maxwel Cornet, fuori di poco. Nella ripresa è proprio Cornet a pareggiare, al 50’ l’ivoriano parte da sinistra, si accentra e di destro fa partire una conclusione che si insacca alle spalle di Costil grazie a una deviazione. Tre minuti dopo Moussa Dembélé fa 2-1: ancora Cornet che parte da sinistra, palla al 23enne francese che trafigge l’incolpevole Costil. Il Lione continua a dominare il possesso, Cornet è scatenato e mette in difficoltà la difesa dei girondini. Al 75’ Dembélé centra la traversa da pochi passi mancando così la doppietta personale, dieci minuti dopo Laurent Koscielny fa 2-2 ma il Var rileva il fuorigioco. Ora sono quattro le sconfitte consecutive del Bordeaux in Ligue 1, mentre il Lione sale a +3 dai rivali, raggiunge quota 29 e si porta a -2 dal quarto posto del Lilla (una partita in meno).