Ligue 1: il Lione batte 2-1 il Lens, il Nantes avvisa la Juve

FRANCIA

Lacazette e Cherki lanciano Blanc, Blas trascina i prossimi avversari dei bianconeri in Europa League

© Getty Images La ventitreesima giornata di Ligue 1 vede il Lens cadere 2-1 a Lione sotto i colpi di Lacazette (23') e Cherki (64'). Il Nantes piega 1-0 il Lorient con Blas (66’) e avvisa la Juventus. Il Rennes cede 3-1 al Tolosa che segna nel primo tempo con Ratao (27’), Aboukhlal (28’) e Dallinga (37’), mentre il Reims ne fa quattro al Troyes. Il Montpellier batte 3-0 il Brest e non sbaglia, così come il Lille: 2-0 contro lo Strasburgo.

LIONE-LENS 2-1

Torna alla vittoria in casa dopo quattro gare a secco il Lione, che vince 2-1 contro il Lens. All’8', ospiti pericolosi con il colpo di testa di Thomasson, ma Lopes para. Un quarto d’ora dopo arriva il gol di Lacazette: assist visionario di Cherki, rasoterra sul palo lontano e OL in vantaggio. Opportunità per il pareggio al 33’, ma Fofana spreca un cross perfetto di Le Cardinal. Sei minuti più tardi ecco l’1-1 di Machado, che spara in rete un tiro potente e preciso. Tuttavia, i padroni di casa, sul finire del primo tempo, perdono proprio l'ex Arsenal per infortunio: al suo posto Sarr. Nella ripresa, lampo di Cherki, che al 64’ incrocia forte col destro da posizione defilata e fa 2-1. Sette minuti dopo bordata di Fofana dalla distanza, Lopes respinge in corner. Il Lens non trova il pareggio e scivola così in quarta posizione a quota 46, subendo il sorpasso del Monaco. Il Lione, invece, raccoglie il secondo successo consecutivo e vola a 35.

TOLOSA-RENNES 3-1

Sconfitta pesante per il Rennes che perde 3-1 in casa del Tolosa. Tutte nel primo tempo le reti dei padroni di casa che vanno sul 2-0 con l’uno-due firmato da Ratao (27’) e Aboukhlal (28’), mentre al 37’ Dallinga mette una seria ipoteca sul match con il suo preciso rasoterra. Nella seconda frazione, i rossoneri accorciano grazie all’autogol di Rouault (55’). Gli ultimi tentativi di ribaltare il risultato sono però vani e il Rennes incassa la sua seconda sconfitta consecutiva, subendo il sorpasso del Lilla al quinto posto. Sale invece a 32 il Tolosa.

LILLE-STRASBURGO 2-0

Seconda vittoria di fila del Lille, che regola in casa lo Strasburgo per 2-0. Per i Mastini l’arma in più è Jonathan David, che nel giro di cinque minuti segna su rigore (23’) e poi chiude i conti al 28’ con un comodo tap-in. Nel secondo tempo, la partita è ormai indirizzata, i padroni di casa sfiorano più volte la terza rete e fanno accademia su uno Strasburgo che torna alla sconfitta e resta diciassettesimo a 18 punti, mentre il Lilla scavalca al quinto posto il Rennes portandosi a quota 41.

NANTES-LORIENT 1-0

Successo di misura del Nantes che passa 1-0 sul Lorient e avverte la Juventus, avversaria in Europa League. Inizio in salita per i Canarini, che al 20’ perdono Castelletto per infortunio: al suo posto Joao Victor. Nel secondo tempo, occasione per i padroni di casa con Delort, ma il suo tentativo al 60’ non impensierisce Mannone. La rete arriva sei minuti dopo con Blas che pesca l’angolo giusto e fa 1-0. Il Lorient ci prova fino alla fine, ma arriva la terza partita senza vittorie e i punti restano 36. Il Nantes invece sale a 28 con il suo secondo successo consecutivo e consolida il tredicesimo posto in vista della sfida d’andata di giovedì contro la Juventus a Torino, valida per l'Europa League.

REIMS-TROYES 4-0

Poker del Reims, che strapazza in casa per 4-0 il Troyes. Il primo tempo vede le prime due reti dei padroni di casa, che passano al 10’ con il sigillo di Munetsi. Al 44’ il mediano dello Zimbabwe riveste invece i panni del rifinitore per il gol di Maolida. La ripresa si apre poi con il 3-0 di Balogun, che al 50’ prende la mira e buca Gallon con un tiro potente e preciso. La quarta marcatura è poi opera di Cajuste (82’) con l’assist al bacio di Ito. Il Reims porta così a 15 il conteggio di partite senza sconfitte, andando a -2 dal Lione nono. Il Troyes invece incassa il terzo ko consecutivo e resta a +1 dalla zona retrocessione.

MONTPELLIER-BREST 3-0

Vince il Montpellier con il 3-0 sul Brest. Gli ospiti vanno subito sotto al 4’ a causa dell’autogol di Herelle, poi, tredici minuti dopo, è Savanier a raddoppiare su calcio di rigore. Nel secondo tempo, Wahi cala il tris al 54’, mentre nel finale c’è spazio anche per la rete di Jullien, che viene però annullata per fuorigioco. Il Montpellier torna dunque alla vittoria e sale a 23 punti, il Brest invece resta a 20, ad appena due lunghezze dal quartultimo posto.

ANGERS-AUXERRE 1-1

Finisce 1-1 la sfida nelle retrovie tra Angers e Auxerre, rispettivamente ultima e penultima in Ligue 1. Tutte nel primo tempo le reti, con il momentaneo vantaggio dei bianconeri che arriva al 2’ grazie all’autorete di Raveloson. Rispondono poi su rigore gli ospiti con Abline (22’). La partita è tesa e il pareggio non serve a nessuna delle due formazioni. Il finale è particolarmente intenso e al 93’ il direttore di gara decreta un rigore per i biancazzurri: il secondo tentativo però non va a buon fine e Abline spreca tutto. L’Auxerre sale quindi a 15 punti, mentre è sempre fanalino di coda l’Angers a quota 10.

