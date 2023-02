Ligue 1: il Monaco affonda un Psg irriconoscibile, il Marsiglia si avvicina

francia

Proseguono le difficoltà per Galtier e i suoi, travolti dai monegaschi con un inappellabile 3-1. Ne approfitta Tudor, ora a -5 dalla capolista

© Getty Images Dopo l'eliminazione in Coppa di Francia, affonda ancora il Psg: la capolista, decimata dagli infortuni (out Messi, Verratti e Mbappé), viene travolta dal Monaco con un inappellabile 3-1. Il mattatore è Ben Yedder, autore di una doppietta che va a sommarsi alla rete di Golovin, e consente all'Olympique Marsiglia di portarsi a -5 dalla capolista. Nelle fila dell'OM, il trascinatore è Alexis Sanchez, che segna entrambi i gol nel 2-0 al Clermont.

MONACO-PSG 3-1

Dopo l'eliminazione in Coppa di Francia, il Psg subisce un'altra nettissima sconfitta contro il Monaco: i monegaschi vincono 3-1 e passeggiano sulle macerie della capolista, decimata dagli infortuni (out Messi, Mbappé e Neymar) e debilitata da un virus intestinale che ha colpito svariati giocatori. Solo le parate di Donnarumma, autore di una prestazione-monstre, evitano un grande passivo in una sfida che si mette subito male per gli ospiti, attesi martedì dal Bayern in Champions League. Al 4', infatti, passa il Monaco con Golovin, che insacca da distanza ravvicinata sotto gli occhi di David Trezeguet, presente al Louis II. I monegaschi sfiorano il bis con Aguilar e lo trovano al 18': Bitshiabu, titolare per le tante assenze in casa-Psg, perde palla e aziona di fatto Ben Yedder, che insacca all'angolino basso. Gli ospiti sono in tilt e rischiano di capitolare, con Donnarumma ad evitare il tris di Aguilar e Golovin. Al 39', però, ecco la reazione parigina con Zaine-Emery: il classe 2006 finalizza sul cross di Bernat e firma il 2-1. Il Monaco però ristabilisce subito le distanze, trovando il tris nel recupero: il gol è di Ben Yedder, che supera proprio lo spagnolo e insacca con un gran tiro per la sua doppietta. Galtier corre ai ripari, ricorrendo all'esperienza di Sergio Ramos e all'incoscienza di Gharbi (2004) e Housni (2005), ma la musica non cambia. Il Monaco passeggia su ciò che rimane del Psg e sfiora anche il poker, con Donnarumma ad evitare l'autogol di Ramos. Nel recupero, il portiere della Nazionale compie un altro miracolo per evitare la rete di Minamino e un maxi-passivo per i suoi: vince 3-1 il Monaco, che rilancia le sue ambizioni-Champions. Psg fermo a 54 punti, con Galtier che mette a referto il terzo ko in Ligue 1 nel 2023 e rischia di veder accorciare le inseguitrici. Qualcosa si è rotto, nelle sicurezze della capolista.

CLERMONT-OLYMPIQUE MARSIGLIA 0-2

Alexis Sanchez è il trascinatore dell'Olympique Marsiglia, che sconfigge il Clermont con una doppietta del cileno, rinato in Francia dopo i tanti problemi fisici con la maglia dell'Inter. Due gol che valgono il secondo posto e l'avvicinamento al Psg, sconfitto dal Monaco. Dopo oltre cinquanta minuti di ritardo sul calcio d'inizio, dovuti a degli scontri tra tifosi, le formazioni iniziano la sfida a ritmi non sostenuti. La prima chance arriva al 12' ed è per i padroni di casa, ma Pau Lopez è reattivo sula conclusione dal limite di Cham. Al 22' il Clermont esulta per la rete di Grejohn Kyei, che insacca in tap-in in un'azione nata da un errore di Gigot, ma tutto viene vanificato dall'intervento del Var che annulla per un offside precedente. Il Marsiglia esce alla distanza, con la grande parata di Mory Diaw su Malinovskyi, e al 44' passa: il protagonista, stavolta in negativo, è ancora Cham col tocco di mano che vale un calcio di rigore. Sanchez trasforma e l'Olympique Marsiglia va al riposo in vantaggio. La ripresa è tutta degli ospiti, che spingono a caccia del raddoppio e colpiscono una traversa con Kaboré. Ci pensa Diaw, invece, a negare la rete di Veretout dalla distanza. Il raddoppio è nell'aria e arriva all'81', ancora col Niño Maravilla: sul cross di Clauss, Sanchez si vede respingere il primo colpo di testa dal portiere, ma è lesto nella ribattuta che vale il gol. Salgono così a nove le reti per Alexis in Ligue 1 (13 stagionali). Un bottino da trascinatore del Marsiglia, che vince 2-0 e sale al secondo posto, sfiorando anche il tris da centrocampo con Malinovskyi. Ora Tudor, con 49 punti, è a -5 dal Psg. Si ferma a quota 30 il Clermont.