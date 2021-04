Ligue 1: il Lille sbatte sul Montpellier, il Paris Saint-Germain può avvicinarsi a -1

FRANCIA

A 5’ dalla fine Araujo fissa il risultato sull’1-1 pareggiando il vantaggio del 21’ di Delort: domenica la squadra Pochettino punta ad accorciare

Nell’anticipo della 33esima giornata di Ligue 1 il Lille rallenta la sua corsa al titolo pareggiando 1-1 in casa contro il Montpellier, per la gioia delle tre inseguitrici di campionato. Al 21’ un bel colpo di testa in tuffo porta in vantaggio gli ospiti, nella ripresa André colpisce un palo, prima del pareggio al 40’: uno splendido esterno mancino di Araujo che però non basta da solo per conquistare i tre punti interni.

Ci sarà da combattere fino all’ultimo per sedersi sul trono della Ligue 1, anche alla luce di questo 1-1 tra Lille e Montpellier, che vede la capolista a forte rischio di riduzione di due punti il vantaggio sulle inseguitrici. L’inizio di gara è davvero pimpante: Maignan sventa un tentativo di Savanier e poi è il Losc a squillare, prima con un tiro a lato di Burk Yilmaz e poi con una conclusione centrale di Ikoné da ottima posizione. È però al 21’ che gli ospiti tendono il trappolone alla capolista, perché sulla scia dell’ennesimo filtrante visionario di Ferri i rossoblù vanno sotto: il beneficiario è Laborde, che dà un’occhiata in area e serve uno splendido cross a Delort per il gol in tuffo di testa.



Dopo un tentativo di Weah le squadre vanno quindi a riposo e il secondo tempo si apre con il brutto infortunio al ginocchio per Pedro Mendes, che lascia il campo con urla di dolore. Superato lo spavento, il Losc batte sùbito un colpo con un tiro teso che André scocca contro il palo dopo aver saltato un avversario e poco dopo è Omlin a opporsi a un tentativo di Bamba. Con il passare dei minuti il Lille sembra però perdere pericolosità, ma al 40’ - dal nulla - Araujo estrae il coniglio dal cilindro. Cross lungo dalla destra di Celik, stop elegante del brasiliano e sinistro mancino di collo esterno che si infila sul secondo palo per un gol splendido. I padroni di casa suonano quindi la carica per andare a prendersi la vittoria e puntano a sfruttare i 7 minuti di recupero concessi dall’arbitro. Omlin para su Yilmaz, poi però è il Montpellier a sprecare un bel contropiede appena prima del triplice fischio.