Ligue 1: frenano Nizza e Marsiglia, c’è già un abisso con il Psg capolista

FRANCIA

Gli uomini di Galtier vengono sconfitti 1-0 in casa dal Montpellier, per la squadra di Sampaoli è solo 0-0 con il Metz: parigini in fuga

Il Psg comincia già a far perdere le proprie tracce in vetta alla Ligue 1 dopo appena tredici giornate. Le altre pretendenti al titolo Nizza e Marsiglia scivolano infatti a 11 punti dalla capolista: i rossoneri perdono in casa contro il Montpellier 1-0, gli uomini di Sampaoli non vanno oltre lo 0-0 contro il Metz. Frena anche il Monaco 0-0 a Reims, mentre il Rennes affossa 4-1 il Lione. Vittorie anche per Brest e St Etienne. Getty Images

RENNES-LIONE 4-1

Il Rennes travolge il Lione e balza così a 22 punti in classifica in piena lotta per la zona Champions. Scavalcato proprio il Lione, che resta a 19 e vede le zone nobili della classifica allontanarsi. Avvio equilibrato, poi partita senza storia con i padroni di casa che sbloccano il risultato al 45’ con Laborde. Nella ripresa il Rennes si scatena e dilaga prima con Traore al 51’, poi con la doppietta di Truffert tra il 76’ e l’83’ senza lasciare scampo alla squadra di Bosz che trova la piccola consolazione su rigore in pieno recupero con l’ex rossonero Paquetà.

NIZZA-MONTPELLIER 0-1

Brutta caduta casalinga del Nizza che rischia di costare molto caro agli uomini di Galtier. I rossoneri scivolano così a 11 punti di distanza dal Psg capolista, uno scarto che comincia a farsi pesante e che avvicina il titolo sempre più verso Parigi dopo appena tredici giornate. Il Montpellier, dal canto suo, compie un bel balzo in avanti a 19 punti: la vittoria arriva a dieci minuti dal 90’ grazie a Mollet dopo una partita giocata in modo ordinato dagli ospiti, mentre il Nizza fatica a pungere in attacco e alla fine paga l’incapacità di concretizzare.

LORIENT-BREST 1-2

Vittoria fondamentale in chiave salvezza del Brest che conferma il buon momento di forma e prova a uscire dalle zone basse della classifica con 12 punti. Resta invece fermo a 15 il Lorient e con la vittoria che manca da ormai sei partite la situazione comincia a farsi pericolosa. Gli ospiti ribaltano il gol di Grbic dopo appena 5 minuti approfittando al meglio della superiorità numerica dal 28’: Faivre al 58’ e Mounie all’80’ firmano l’uno-due che stende il Lorient.

NANTES-STRASBURGO 2-2

Pari e spettacolo tra Nantes e Strasburgo, ma alla fine nessuna delle due squadre riesce ad attaccare la zona Europa e restano entrambe a 18 punti. Equilibrio assoluto in classifica e anche nel match: Coulibaly porta avanti il Nantes al 20’, Diallo pareggia allo scadere del primo tempo. Poi di nuovo vantaggio dei padroni di casa al 48’ con Kolo Muani, ma lo Strasburgo riprende ancora gli avversari grazie a Thomasson al 68’ nonostante l’uomo in meno per il rosso diretto ad Ajorque al 51’.

REIMS-MONACO 0-0

Brutta frenata del Monaco che stenta a decollare in questo avvio di campionato e non va oltre un pari senza reti in casa del Reims, invischiato in piena zona retrocessione con 12 punti. I monegaschi, a 18 punti, vedono la zona Champions League sempre più lontana. Niente da fare per gli uomini di Kovac, incapaci di abbattere il muro del club dello Champagne e probabilmente affaticati dall’Europa League di giovedì.

ST ETIENNE-CLERMONT 3-2

Pazza rimonta del St Etienne che trova finalmente la prima vittoria in campionato e torna a sperare nonostante gli appena nove punti in classifica. In svantaggio 2-0 in casa contro il neopromosso Clermont per le reti di Bayo e Berthomier tra il 59’ e il 64’, gli uomini di Puel compiono l’impossibile e prima accorciano le distanze al 78’ con Nordin, poi nel recupero mettono a segno l’impresa: Krasso al 91’ e Sow al 93’ regalano l’insperata prima gioia di questa Ligue 1.

MARSIGLIA-METZ 0-0

L’Olympique Marsiglia sente le fatiche di Europa League dopo il pareggio di giovedì contro la Lazio e non riesce a sfruttare la superiorità numerica per superare il modesto Metz al Velodrome. Nonostante l’uomo in più dal 56’ per il rosso diretto a Jemerson, la squadra di Sampaoli non abbatte infatti il muro avversario e conquista un solo punto crollando a -11 dal Psg capolista. Un brutto passo falso che di fatto toglie al Marsiglia ulteriori speranze per la già difficilissima lotta al titolo. Il Metz invece resta penultimo in classifica ad appena otto punti dopo tredici giornate.