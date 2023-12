Ligue 1: Donnarumma la combina grossa, ma il Psg vince 2-0

FRANCIA

L'ex Milan rimedia il rosso al 10' per una brutta entrata su Casimir, ma Mbappé e Vitinha regalano i tre punti a Luis Enrique

Donnarumma, che combini?













© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Vittoria con brivido per il Psg nella quattordicesima giornata di Ligue 1: i parigini vincono infatti 2-0 contro il Le Havre nonostante l'espulsione di Donnarumma al 10'. L'ex Milan, protagonista di una brutta entrata su Casimir, lascia per quasi tutta la partita i suoi in dieci, ma a decidere la sfida sono Mbappé, a segno al 23', e Vitinha, che all'89' chiude i giochi. Luis Enrique sale a +4 sul secondo posto.

LE HAVRE-PSG 0-2

Kylian Mbappé e Vitinha salvano Luis Enrique e Donnarumma: il Psg vince 2-0 in casa del Le Havre grazie al solito fenomeno dei campioni di Francia e al portoghese, che rimediano alla follia dell'ex Milan. Il portiere dei parigini, infatti, si fa espellere al 10' per una bruttissima uscita su Casimir, con la gamba all'altezza del volto dell'attaccante dei padroni di casa. Inevitabile il rosso e il tecnico spagnolo deve spendere così il secondo cambio inserendo Tenas e togliendo Barcola. Il tutto dopo l'infortunio di Fabian Ruiz, che esce all'8' al posto di Ugarte. A togliere le castagne dal fuoco è però Mbappé, che al 23' raccoglie da Dembélé al limite dell'area e fa partire un destro che bacia il palo ed entra in porta per l'1-0 del Psg. Nella ripresa, i padroni di casa vanno all'assalto con Joujou e Alioui entrati ad inizio secondo tempo, mentre Luis Enrique si copre inserendo Skriniar e Lucas Hernandez. All'89', però, ecco il gol della sicurezza: Vitinha conclude dal limite e la deviazione di Lloris è decisiva per spiazzare Desmas. Finisce così 2-0: il Psg centra la sesta vittoria di fila e sale a 33 punti, mentre il Le Havre resta a quota 16.