Ligue 1: crolla il Nizza, il Le Havre vince 3-1

FRANCIA

La formazione di Farioli cade sotto i colpi di Sabbi (doppietta) e Bayo (rigore): il Psg può andare in fuga

© Getty Images Colpo di scena nella sedicesima giornata di Ligue 1: il Nizza perde 3-1 in casa del Le Havre e ora rischia di scivolare a -7 dal Psg, che sogna la fuga. La formazione di Farioli, solitamente granitica in difesa, cade sotto i colpi di Sabbi, che realizza una doppietta tra il 5' e il 35', e Bayo, che segna su rigore al 51'. Inutile il gol di Louchet al 91'. Gli uomini di Elsner, invece, tornano a sorridere dopo quattro turni e salgono a quota 19.

La sedicesima giornata di Ligue 1 rischia di indirizzare pesantemente la corsa al titolo: dopo il Monaco, perde anche il Nizza, che a sorpresa cade 3-1 in casa del Le Havre. E la partita inizia subito nel peggiore dei modi: al 5', Bulks para malamente la conclusione di Bayo e lascia la sfera a disposizione di Sabbi, che insacca e porta in vantaggio i padroni di casa. L'americano è il grande protagonista del primo tempo, visto che al 27' rimedia l'ammonizione e, otto minuti dopo, trova un gran gol di sinistro e raddoppia. La situazione precipita al 51', quando Bard commette fallo in area e genera il rigore trasformato da Bayo, che spiazza Bulka. In poco più di un tempo, il Nizza incassa così la metà (3) dei gol presi nelle precedenti 15 partite di campionato (6). Finale nervoso: si scatena una rissa e a farne le spese sono Todibo e Grandsir, che lasciano le loro squadre in dieci. Nel recupero, Louchet segna per gli uomini di Farioli, ma è troppo tardi: finisce 3-1 per il Le Havre, che fa il colpaccio e un assist al Psg. Ora, la formazione di Luis Enrique, che gioca in casa del Lille, avrà l'occasione di andare a +7 sul secondo posto e lanciare ufficialmente la prima fuga stagionale.