Palermo, murales di Totò Schillaci: riscatto e valori positivi

La corsa a braccia aperte, immagine iconica delle notti magiche di Italia 90, dell'indimenticabile Totò Schillaci raffigurata in un murale al Cep, il quartiere di Palermo dove è nato e cresciuto il bomber, la cui storia è impressa nei ricordi di tifosi e non solo. La sua immagine compare sulla parete di un palazzo di proprietà dello Istituto case popolari, realizzata dall'artista Igor Scalisi Palminteri su iniziativa della Fondazione Federico II in collaborazione con il Palermo Fc. Il murales sarà scoperto questa sera, alle 20, alla presenza dell'artista, della famiglia di Schillaci, del presidente della Fondazione Federico II Gaetano Galvagno, e del presidente del Palermo Fc Dario Mirri. Sara' presente anche Stefano Tacconi, storico portiere azzurro e compagno di squadra di Totò nella Juventus. Il murale rientra in un progetto di riqualificazione urbana, a partire dall'intervento di bonifica dell'area di proprietà dello Iacp a opera dell'assessorato regionale alle Infrastrutture e fa parte del percorso 'Le Strade da seguire', promosso dalla Fondazione Federico II in Sicilia, che mira a diffondere una cultura della legalità e a celebrare gli eroi della lotta antimafia e gli esempi positivi della Sicilia. "Abbiamo inaugurato in tutta la Sicilia murales con i volti dei nostri eroi della legalità, da Falcone e Borsellino, da Dalla Chiesa a Boris Giuliano e tanti altri - dice il presidente della Fondazione Federico II Gaetano Galvagno - Totò Schillaci è l'unica figura scelta per il nostro progetto che non appartiene alla lotta alla mafia. Abbiamo voluto Totò perché è stato e continua a essere un modello di ispirazione per tanti giovani. Una figura umile, che ha vissuto in un contesto difficile, ha evitato di prendere la strada di alcuni coetanei. Insegna che, con impegno, sacrificio e perseveranza, si possono raggiungere grandi risultati, incarnando un esempio positivo per tanti ragazzi".