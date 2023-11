Ligue 1: Clauss risponde a Emegha, è 1-1 tra Gattuso e Vieira

FRANCIA

Il Marsiglia pareggia in casa dello Strasburgo e si porta a 14 punti, mentre il Lens cala il tris in casa del Clermont Foot

© Getty Images La tredicesima giornata di Ligue 1 non sorride al Marsiglia di Gattuso, che pareggia 1-1 in casa dello Strasburgo di Vieira e si porta a quattordici punti in classifica, al nono posto in attesa dei match di domani. Apre le marcature Emegha dopo sei minuti, poi risponde Clauss alla mezz’ora con una conclusione dal limite dell’area. Esulta invece il Lens, che supera 3-0 il Clermont Foot grazie alle reti di Wahi, Thomasson e Said.

STRASBURGO-MARSIGLIA 1-1

Parte subito in salita la partita per il Marsiglia, che subisce la rete dello svantaggio dopo soli sei minuti, quando Emegha supera Pau Lopez da pochi passi. La formazione di Gennaro Gattuso reagisce ed inizia a spingere alla ricerca del pareggio, che prima viene negato all’ex Inter Correa e poi arriva al 27’ grazie alla conclusione dal limite dell’area di Clauss, che riporta equilibrio nell’incontro. Veretout ed Harit sfiorano di poco il palo in avvio di ripresa, poi il neo entrato Bakwa guida la riscossa dei padroni di casa, prima con un destro che per poco non riporta avanti i suoi, poi trovando il legno a negargli la gioia sulla sua conclusione mancina sul secondo palo a venti minuti dalla fine. Sahi ha l’ultima chance per regalare i tre punti a Patrick Vieira, ma la partita termina 1-1, con gli ospiti che salgono a quattordici punti e lo Strasburgo che resta a meno uno da loro.

CLERMONT FOOT-LENS 0-3

Il Lens continua la propria striscia positiva in campionato (imbattuto da metà settembre) e regola il Clermont con tre reti, portandosi a quota 19 lunghezze in classifica. Fulgini e Frenkowski vanno subito vicini alla rete, ma è Wahi a portare avanti i suoi con un colpo di testa all’11’. Nel recupero l'attaccante viene però espulso per proteste (doppia ammonizione) e contestualmente arriva anche il rosso per Seidu per condotta violenta, mantenendo la parità numerica. Il raddoppio arriva in avvio di ripresa con la conclusione dalla distanza di Thomasson, dopodiché la spinta degli uomini di Haide produce il tris all’82’ di Said, che chiude i conti col destro. Situazione che rimane pericolosa per il Clermont, fermo al penultimo posto a quota nove punti.