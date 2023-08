Ligue 1: beffa per il Nizza di Farioli, il Lille pareggia al 94'

FRANCIA

Il campionato francese si apre con un 1-1: non basta Laborde, Diakité evita il ko a Fonseca

© Getty Images Inizia con un emozionante pareggio per 1-1 tra Nizza e Lille la Ligue 1 2023/2024. All'Allianz Riviera, la formazione allenata da Farioli si porta in vantaggio con il gol al 19' di Laborde, che mette a segno un delizioso tocco sotto su assist di uno scatenato Moffi: al 94', però, Diakité evita la sconfitta a Fonseca. Buon debutto per l'ex Atalanta e Sassuolo Boga, mentre le due squadre si devono accontentare di un punto per parte.

I primi 90 minuti della Ligue 1 2023/2024 regalano emozioni: finisce 1-1 nel finale tra Nizza e Lille. All'Allianz Riviera, la formazione allenata dal tecnico italiano Francesco Farioli sblocca la sfida già nel primo tempo, resistendo al tentativo di pareggio degli uomini di Fonseca. Subito titolare l'ex Atalanta e Sassuolo Jeremie Boga, autore di una buona prestazione e tra i protagonisti esattamente come Moffi e Laborde: il primo serve in profondità l'ex Rennes, che con un delicato tocco sotto supera in uscita Chevalier e segna l'1-0 al 19'.

Subito dopo, viene annullato il possibile raddoppio a Khephren Thuram per fuorigioco, mentre David sfiora, prima dell'intervallo, il pareggio chiamando Bulka alla parata. Nella ripresa, proprio Moffi si fa ipnotizzare da Chevalier, mentre il duello tra Bulka e David vede ancora vincitore il portiere di casa che lo anticipa in uscita, per poi salvare al 70' su Haraldsson. Il forcing finale degli ospiti viene tuttavia premiato al 94': schema su calcio di punizione, con Diakité che riceve da Angel Gomes e non sbaglia, evitando la sconfitta a Paulo Fonseca e segnando l'1-1 a tempo praticamente scaduto. Nizza e Lille devono così accontentarsi di un punto dopo la giornata inaugurale del campionato francese: rimandato l'appuntamento con la prima vittoria di una squadra in questa Ligue 1.