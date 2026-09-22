MotoGp: Honda, Mir salta anche i Gp di Giappone e Indonesia

22 Set 2026 - 12:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Già assente nello scorso fine settimana in Austria, Joan Mir salterà anche i prossimi due Gran Premi, che si correranno in Giappone e Indonesia. Ad annunciarlo è il team Honda HRC Castrol. Colpito da diversi mesi da una serie di sintomi, sempre più acuti, sulla scia del recente GP di San Marino e della Riviera di Rimini lo spagnolo si è sottoposto a degli esami medici all'ospedale universitario Dexeus di Barcellona, sotto la supervisione del dottor Angel Charte e del suo staff. Al momento non sono emersi riscontri definitivi. A Mir è stato sconsigliato di partecipare ai prossimi due round iridati. Nei prossimi 15 giorni, per il pilota, un periodo di riposo assoluto e terapia riabilitativa. Ci saranno inoltre ulteriori accertamenti. Honda Racing Corporation annuncerà il suo sostituto più avanti. "Mir ha manifestato una serie di sintomi che hanno influito sulle sue energie e sulle sue prestazioni per diversi mesi, con un recente peggioramento della situazione", le parole del dottor Charte.

Ultimi video

00:58
MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

00:51
DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

01:15
DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

00:22

Le atlete contro Sydney Sweeney: il video che ha fatto esplodere la bufera social

02:26
beast

Russell Crowe porta le MMA e l'ottagono al cinema: il trailer di Beast

01:34
Torneo di Viareggio

Torneo di Viareggio

01:30
EA7 World Legends Tour

EA7 World Legends Tour

01:45
DICH BUONFIGLIO SU MALAGO' DICH

Buonfiglio su "caso" Malagò: "Ci muoveremo con cautela"

00:34
MCH SINNER SI ALLENA DA PIATTI MCH

Riecco Sinner: Jannik si allena a Montecarlo

02:00
DICH PELLACANI GIORNATA SPORT ITALIANO DICH

Pellacani: "Ho messo a fuoco le 5 medaglie"

01:39
DICH DE SANTIS PRES PARALIMPICO DICH

De Santis: "Siamo un esempio. Un'atleta lo è a prescindere"

02:12
DICH DERKACH SPORT ITALIANO MONDO DICH

Daryia Derkach: "La mia una stagione fantastica"

01:00
Il clamoroso ritorno

Il clamoroso ritorno

01:32
Tamberi in cima al mondo

Tamberi in cima al mondo

02:15
MCH ZVEREV TRIONFO US OPEN 14/9 MCH

Zverev vince gli US Open, ma... non se ne accorge: gli highlights

00:58
MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

I più visti di Altri Sport

DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

Le atlete contro Sydney Sweeney: il video che ha fatto esplodere la bufera social

DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH ZVEREV TRIONFO US OPEN 14/9 MCH

Zverev vince gli US Open, ma... non se ne accorge: gli highlights

MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:11
Ciclismo: torna il GranPiemonte, 110 edizioni tra storia e futuro
13:25
Coppa Davis: l'Italia debutta il 25 novembre con la Corea del Sud
13:10
Marina militare, a Taranto il 32° Campionato italiano di tiro a volo
Coppa Davis 
12:40
Tennis, l'Italia sorride: sarà la Corea del Sud la prima avversaria in Coppa Davis. Il tabellone completo
12:00
MotoGp: Honda, Mir salta anche i Gp di Giappone e Indonesia