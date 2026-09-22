MotoGp: Honda, Mir salta anche i Gp di Giappone e Indonesia

Già assente nello scorso fine settimana in Austria, Joan Mir salterà anche i prossimi due Gran Premi, che si correranno in Giappone e Indonesia. Ad annunciarlo è il team Honda HRC Castrol. Colpito da diversi mesi da una serie di sintomi, sempre più acuti, sulla scia del recente GP di San Marino e della Riviera di Rimini lo spagnolo si è sottoposto a degli esami medici all'ospedale universitario Dexeus di Barcellona, sotto la supervisione del dottor Angel Charte e del suo staff. Al momento non sono emersi riscontri definitivi. A Mir è stato sconsigliato di partecipare ai prossimi due round iridati. Nei prossimi 15 giorni, per il pilota, un periodo di riposo assoluto e terapia riabilitativa. Ci saranno inoltre ulteriori accertamenti. Honda Racing Corporation annuncerà il suo sostituto più avanti. "Mir ha manifestato una serie di sintomi che hanno influito sulle sue energie e sulle sue prestazioni per diversi mesi, con un recente peggioramento della situazione", le parole del dottor Charte.