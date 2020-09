Liga: Valencia in rimonta e Betis allo scadere vincono e salgono in vetta

Valencia e Betis approfittano del rinvio delle partite di Real Madrid e Barcellona e si prendono la vetta della Liga spagnola dopo la prima giornata (raggiungendo Granada e Osasuna). Al Mestalla i bianconeri vincono in rimonta per 4-2 sul Levante: Gabriel, Maxi Gomez e due volte Vallejo rispondono a Morales. Gli andalusi fanno invece 1-0 sul campo dell'Alaves a tempo scaduto: decide Tello. Pari in Valladolid-Real Sociedad e Villarreal-Huesca.