Liga: Valencia in Champions. Getafe, Siviglia ed Espanyol in Europa League

18/05/2019

LEVANTE-ATLETICO MADRID 2-2

Giornata di grandi addii e di commozione al Ciutat de Valencia, al termine di un match che non aveva molto da chiedere a entrambe le formazioni, ma che è stato caratterizzato da un enorme carico emotivo. Un incontro tra fazzoletti e lacrime per dare l’addio sportivo a diversi calciatori. È stata infatti l’ultima partita di Godin, Juanfran e Griezmann, il quale voleva salutare Madrid con un gol, ma non ce l’ha fatta. Il francese chiude comunque le sue cinque stagioni all’Atletico come quinto miglior marcatore nella storia della squadra (133 gol). Con due formazioni abbastanza rimaneggiate, Levante e Atletico Madrid terminano la Liga con un punto a testa. Gli ospiti riescono a rimontare il doppio vantaggio del Levante, nonostante l’inferiorità numerica. Un bel colpo di tacco di Cabaco sblocca il risultato al 6’ sulla sponda aerea di Vezo; Roger raddoppia al 36’ sfruttando un regalo di Thomas, che sbaglia il disimpegno, e bucando per la seconda volta Adan con un colpo sotto. Al momentaneo 2-0, con il quale si chiude il primo tempo, contribuisce anche Ruiz Ojeda, autore di almeno tre grandi parate su Griezmann, Filipe Luis e Godin. Gli uomini di Simeone rimangono in dieci uomini a inizio ripresa quando il Var interviene per decretare l’espulsione diretta per Correa, che rifila un calcione a Chema a gioco praticamente fermo. I padroni di casa sfiorano il 3-0 con un tiro dalla distanza di Campana ben neutralizzato da Adam (che oggi prende il posto di Oblak). Così l’Atletico reagisce e pareggia i conti nel finale di gara. Prima il grandissimo sinistro di Juanfran, che termina proprio sotto l’incrocio dei pali, dimezza le distanze al 68’, poi è il debuttante Sergio Camello (classe 2001) a siglare al 79’ il definitivo 2-2, insaccando in rete un primo tentativo da parte di Koke che era stato rimpallato dalla difesa levantina. Grande gioia per il canterano, che va a segno nella sua prima apparizione assoluta nella Liga. L’ultima occasione del match è sui piedi di Roger, che non trova la doppietta ma solo la traversa. L’Atletico Madrid conclude il campionato con 76 punti in classifica e ora dovrà pensare, (se non proprio a una rifondazione) a un importante rinnovamento della rosa.



VALLADOLID-VALENCIA 0-2

Il Valencia riesce a conquistare la quarta posizione in classifica che garantisce l’accesso diretto alla prossima edizione della Champions League. Gli uomini di Marcelino si assicurano l’Europa che più conta grazie alla vittoria sul campo del Valladolid, già salvo. Gli ospiti rifilano un gol per tempo: Soler porta in vantaggio il Valencia al 36’ con il piatto destro dopo una bella giocata di gambe di Mina; poi al 52’ Rodrigo non deve fare altro che depositare in rete l’assist di Parejo e chiude definitivamente i conti. In entrambe le circostanze la difesa del Valladolid ha perso malamente il pallone, provocando così le azioni offensive vincenti.



GETAFE-VILLARREAL 2-2

Il Getafe quindi non riesce nell’impresa di qualificarsi per la prima volta nella sua storia alla Champions League, ma può comunque sentirsi soddisfatto di essere tornato in Europa League, 8 anni dopo l’ultima volta. Portillo fa sognare i propri tifosi al 13’ con un bel sinistro incrociato e angolato che batte il portiere avversario ma, allo scadere del primo tempo, Iborra pareggia i conti staccando più in alto di tutti sul calcio d’angolo battuto da Raba. Al 76’ Maksimovic di testa regala il nuovo vantaggio ai padroni di casa su cross dalla destra di Angel, ma Moreno fissa il risultato sul 2-2, complice anche una mezza incertezza del portiere Soria.



SIVIGLIA-ATHLETIC BILBAO 2-0

Sarà Europa League anche per il Siviglia. La formazione allenata da Caparrós supera l’Athletic Bilbao per 2-0. Il gol che sblocca il risultato viene messo a segno al 44’ da Ben Yedder, il cui iniziale colpo di testa era stato provvidenzialmente respinto dal portiere Herrerin, che però subito dopo si è dovuto arrendere al tap-in vincente dello stesso attaccante franco-tunisino. Il definitivo 2-0 arriva in pieno recupero a firma El Haddadi, a seguito di un batti e ribatti. Il Siviglia arriva sesto in campionato



ESPANYOL-REAL SOCIEDAD 2-0

La sconfitta dell’Athletic Bilbao a Siviglia favorisce l’Espanyol che, grazie al 2-0 sulla Real Sociedad, raggiunge l’ultimo posto utile per potere entrare in Europa, anche se attraverso i preliminari. Decidono nel secondo tempo un bel sinistro di Rosales dal limite (58’) e un destro ravvicinato di Wu Lei (65’). La squadra di Cesc Rubí beffa il Bilbao all’ultima giornata per potersi giocare l’accesso in Europa League. In questo caso sono stati decisivi gli scontri diretti, a parità di punti.