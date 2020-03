Liga: solo un pareggio per l'Atletico Madrid con l'Espanyol, il Siviglia vince al 93'

SPAGNA

L'Atletico Madrid non va oltre l'1-1 a Barcellona sul campo dell'Espanyol, tornando momentaneamente quarto in Liga: punteggio sbloccato al 24' da uno sfortunato autogol di Savic, poi al 47' il gran sinistro di Saul ristabilisce la parità. Vince invece il Siviglia, che rimane terzo in classifica dopo il complicato 3-2 casalingo sull'Osasuna: dopo i gol di En-Nesyri e Ocampos gli ospiti rimontano con Aridane e Torres. Decisivo al 93' En-Nesyri.

SIVIGLIA-OSASUNA 3-2

Nella maniera più incredibile e in controtendenza per come si era messa la partita nella prima ora, il Siviglia strappa tre punti fondamentali nella corsa alla Champions League, ma lo spettacolo non è piaciuto al Ramón Sánchez Pizjuán, che seppur esultando per la vittoria riserva numerosi fischi all'uscita per i suoi beniamini. E dire che la gara si era messa alla perfezione per gli andalusi: Lopetegui fa ampio turnover per tenere a riposo chi si è guadagnato il passaggio del turno in Europa League. Fuori dunque Suso, ma anche Reguilon, Diego Carlos e de Jong, che si aggiungono all'infortunato Vaclik. Gioca Fernando ma il prezioso equilibratore, tentando un recupero in difesa, si fa male alla coscia destra: almeno l'andata degli ottavi di Europa League contro la Roma è a grosso rischio. Infortuni a parte, sembra una giornata rosea per il Siviglia, che va al riposo su un comodo doppio vantaggio. Apre le danze En-Nesyri al 13' su un contropiede iniziato e condotto alla perfezione da Oliver Torres, raddoppia Ocampos nell'unico minuto di recupero di un primo tempo dominato dai padroni di casa.

La ripresa si apre con l'espulsione (suggerita dal Var) del portiere ospite Herrera, che colpisce con un braccio fuori dall'area per fermare Ocampos (53'): paradossalmente, la superiorità numerica finisce per cullare troppo sugli allori il Siviglia. E dunque l'Osasuna reagisce alla grande, segnando con un colpo di testa di Aridane, dimenticato da Vazquez e Gudelj sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dal destro sempre velenoso di Roberto Torres. È proprio il numero 10 a siglare l'incredibile 2-2 su un calcio di rigore concesso (ancora su intervento del Var) per un mani di Escudero al limite dell'area. Lo psicodramma sembra completo: Lopetegui, che aveva già inserito Suso, butta nella mischia anche de Jong ma arrivano solo azioni confuse. Su una di queste, però, il Siviglia sfonda: al 93' Kounde gioca di sponda e serve En-Nesyri, la cui girata è deviata da un difensore e si infila in porta, per la disperazione dei giocatori dell'Osasuna che erano andati a un passo dall'impresa.

RISULTATI E CLASSIFICHE