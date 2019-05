Liga: Real Madrid-Villarreal 3-2, il Bernabeu omaggia Casillas

05/05/2019

REAL MADRID-VILLARREAL 3-2

"Iker, todos contigo". Siamo tutti con te, Iker. C'è scritto questo sulla maglia che i giocatori del Real Madrid indossano prima della partita. Un messaggio mandato a Casillas, colpito da un infarto in settimana. La leggenda del madridismo è ricordata anche dagli striscioni e dai cori dei tifosi Blancos. Il Santiago Bernabeu gli dedica tutto il primo minuto di gioco intonando il suo nome. Zidane sceglie il trio "bis", composto da Brahim Diaz-Mariano-Lucas Vazquez, lasciando in panchina Isco, Asensio e il rientrante Vinicius. A centrocampo spazio a Federico Valverde, che prende il posto di Modric. In porta confermato Courtois, Navas va in panchina. Passano due minuti e il Real è già avanti. Cazorla (in difficoltà per tutto il match) dorme e si fa soffiare il pallone da Brahim Diaz: il pallone arriva a Mariano, che di punta firma l'1-0. Le Merengues hanno l'occasione per trovare il raddoppio in contropiede, ma Andres Fernandes è bravo a chiudere la porta. E il Villarreal punisce con una rete che ricorda quella dell'1-0. All'11' è Casemiro ad addormentarsi e a spalancare le porte del contropiede del Sottomarino Giallo: Gerard Moreno non si fa perdonare e con un gran sinistro trafigge Courtois. La partita è ricca di occasioni da una parte e dall'altra: i Blancos trovano un palo con Carvajal e vanno vicini al 2-1 con Marcelo, gli ospiti si fanno vedere con Fornals e Chukwueze. La rete arriva al 38': Kroos gioca un corner corto sui piedi di Marcelo, il tiro del brasiliano trova fortunosamente Vallejo, che segna a porta vuota e regala il secondo vantaggio al Real Madrid.



Anche la seconda frazione inizia con una rete. È ancora Mariano Diaz a trovare il gol. È il 48' quando Valverde pesca Carvajal con una grande imbucata: il terzino non deve far altro che appoggiare per il nuovo numero 7 madrileno, che segna a porta spalancata. Per Mariano è la terza rete in Liga. Il Villarreal prova a reagire con Chukwueze, che crea scompiglio sulla destra e scocca un sinistro a giro che Courtois lascia scorrere sul fondo. Nel Real Madrid il migliore è forse Brahim Diaz, alla costante ricerca del primo gol in Liga. Lo sfiora al 57', quando con una sterzata si libera del diretto marcatore, ma il suo destro è deviato in corner da Andres Fernandez. Il portiere ospite si ripete otto minuti più tardi sul tentativo di Marcelo. Le squadre si allungano e lo spettacolo ne trae vantaggio: ogni ribaltamento di fronte è potenzialmente un'occasione da rete. Vinicius, entrato al posto di Brahim Diaz e applaudito a lungo dal Bernabeu, banchetta negli spazi larghi e dai suoi piedi parte l'occasione del poker che non viene sfruttata da un Mariano poco cattivo. Il Sottomarino Giallo avrebbe le occasioni per il 3-2 con Chukwueze (sinistro fuori di poco) e Gerard Moreno. Su quest'ultimo Courtois è bravo a cadere rapidamente a terra e a deviare la conclusione. Il gol della bandiera arriva solo al 93', con un gran sinistro in contropiede di Jaume Costa. Finisce 3-2. Il Real Madrid va a 68 punti: l'Atletico è a 74 e il sorpasso, con sole due gare da giocare, è comunque un pensiero improbabile da realizzare.



GETAFE-GIRONA 2-0

Una vittoria dal forte sapore di Champions League per il Getafe. Il 2-0 al Girona è firmato da Molina, che al 16' sblocca il risultato con un bel diagonale, e da Angel (77') che trasforma un'azione di contropiede. Gli Azulones restano quarti e volano a 58 punti, tre in più del Siviglia. Il Valencia è a -6 ma ha una gara in meno. Gli scontri diretti con gli andalusi sono a favore, mentre quelli con il Valencia sorridono alla squadra di Marcelino. E domenica prossima c'è una sfida da far tremare i polsi: il Barcellona al Camp Nou. Sarà battaglia.



EIBAR-BETIS 1-0

L'Eibar batte il Betis grazie a una rete al 45' di Valdes Diaz, che raccoglie un corner basso e batte Robles con un diagonale potente. La squadra di Setien avrebbe l'opportunità di pareggiare, ma Lo Celso fallisce un calcio di rigore al 67'. Poco male per la classifica: entrambe le squadre hanno poco da chiedere al campionato, solo l'Eibar conserva remote chance di qualificarsi in Europa League.