Liga: Real Madrid bloccato dal Cadice, stop alla striscia di vittorie

SPAGNA

Si fermano a 7 i successi consecutivi della capolista in campionato, Siviglia potenzialmente a -3. Ok Athletic e Granada

Un buon Cadice ferma il Real Madrid, capolista della Liga, sullo 0-0 al Bernabeu. Il campionato spagnolo, quindi, non è per niente chiuso: il Siviglia secondo, si porta a -6 dalla vetta e, con una partita in meno rispetto ai blancos, può andare potenzialmente a -3. L’Athletic Bilbao ribalta 3-2 il Betis, che si allontana dalle prime due posizioni. Successo all’ultimo respiro per il Getafe contro l’Osasuna (1-0); poker del Granada al Maiorca.

REAL MADRID-CADICE 0-0

Ci voleva la penultima in classifica per riaprire completamente una Liga che poteva già in qualche modo ‘chiudersi’ tra ieri e oggi. E invece il Cadice ferma il Real Madrid primo, reduce da 7 vittorie consecutiva in campionato, che ora potrebbe vedere il Siviglia avvicinarsi a -3 dalla vetta. Valverde cerca la conclusione al volo di prima intenzione sugli sviluppi di un corner di Kroos: sfera che termina alta sopra la traversa. Al 18’ Mendy piomba sul pallone e libera il destro a giro dalla distanza: conclusione deviata in calcio d’angolo. Poco dopo Valverde ci prova nuovamente, dai 25 metri, scaricando il destro che impegna seriamente Ledesma, il quale devia il pallone in corner. Tenta anche Vazquez la conclusione dalla lunga distanza: pallone che termina alta sopra la traversa. In ogni caso il ritmo è lento al Bernabeu: le squadre faticano a creare chiare occasioni da rete e le emozioni scarseggiano nel primo tempo. Due grandi occasioni per il Real a inizio ripresa: prima Kroos pesca in area avversaria Hazard che di testa impegna Ledesma, poi ancora il tedesco imbuca bene per Vinicus, che penetra in area avversaria e di destro costringe il portiere del Cadice a un altro grande intervento. Match che comunque rimane molto bloccato fino alla fine: Negredo sfiora il palo alle spalle di Courtois. Il triplice fischio finale lascia l’amarezza al pubblico capitolino.



ATHLETIC BILBAO-BETIS 3-2

Bella partita al San Mamés, con continui ribaltamenti di fronte che alla fine hanno premiato l’Athletic Bilbao, in grado di fermare un Betis sempre terzo, che però si stacca dalla seconda posizione occupata dal Siviglia (-4). Al vantaggio di Iñaki Williams al 2’, risponde Juanmi poco meno di 4 minuti più tardi; Fekir ribalta il risultato al 52’ con un gran gol sotto l’incrocio, ma poi sono ancora Williams (72’) e Oscar de Marco (tiro deviato) a un minuto dalla fine a siglare il sorpasso decisivo, per il 3-2 finale. Athletic ora nono, con 24 punti.



GETAFE-OSASUNA 1-0

Se il match tra Athletic Bilbao è stato spettacolare, non si può certamente utilizzare lo stesso identico concetto per quello tra Getafe e Osasuna. Al termine della sfida del Coliseum Alfonso Perez arriva comunque una vittoria importantissima per il Getafe, che fuoriesce dalla zona retrocessione: l’Osasuna (22 punti), che rimane lontana dalla zona Europa, viene piegata nel terzo minuto di recupero dal preciso colpo di testa di Dario Poveda, che dà ossigeno in classifica agli uomini di Quique Flores.



GRANADA-MAIORCA 4-1

Poker del Granada, che si avvicina in classifica proprio al Maiorca, distante ora una sola lunghezza (20 punti). È un Jorge Molina show quello che va in onda all’Estadio Nuevo Los Cármenes: l’attaccante firma una tripletta (20’, 61’ e 91’) che stende completamente i maiorchini, ai quali non può bastare la rete realizzata da Daniel Rodriguez al 24’. Di Antonio Puertas il gol del 4-1 finale in pieno recupero. Maiorca (che è 14esimo) ko dopo quasi un mese dall’ultima volta.