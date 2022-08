Liga: perla di Alaba e il Real Madrid ribalta tutto all’esordio, vince il Valencia di Gattuso

SPAGNA

La punizione dell’ex Bayern consente ad Ancelotti di passare 2-1 in rimonta ad Almeria, ok Valencia e Real Sociedad

© Getty Images Il Real Madrid, fresco trionfatore in Supercoppa Europea, espugna l’Estadio de los Juegos Mediterráneos sconfiggendo 2-1 la neopromossa Almeria. Sotto di un gol per merito di Ramazani (6’), i blancos trovano al 61’ per merito di Lucas Vázquez e fanno loro il match di debutto in Liga grazie a una magia su punizione di Alaba, al 75’. Successi per 1-0 sia per il Valencia di Gattuso sia per la Real Sociedad, rispettivamente contro Girona e Cadice.

Buona la prima nella nuova Liga per il Real Madrid campione di Spagna e d’Europa, nonché reduce dal 2-0 all’Eintracht Francoforte in Supercoppa Uefa pochi giorni fa: l’Almeria, club vincitore della Segunda Division nella scorsa stagione, viene ribaltato in casa per 2-1. Al 6’, però, sono i padroni di casa a sbloccare il risultato: da un lancio dalle retrovie di Eguaras, Rudiger è preso alle spalle e Ramazani è freddo nel controllo e battere poi Courtois col destro. Fernando Martinez salva due volte su Valverde e Vinicius; quando non è lui, ci pensa il palo a negare l’1-1 sul colpo di testa di Rudiger. Ecco però il portiere degli andalusi conservare il risultato in avvio di ripresa su Benzema. Il pareggio meritatissimo degli uomini di Ancelotti arriva al 61’, quando Lucas Vázquez risolve una mischia in area avversaria dopo l’ennesima parata di Martinez su Vinicius. Il Real è sempre più in crescita e pesca la rete del definitivo 2-1 a un quarto d’ora dal termine: magistrale calcio di punizione dal limite del fresco subentrato Alaba, che supera la barriera con un sinistro spettacolare. Pallone che bacia il palo interno e che si deposita in rete, per la vittoria finale.

In questa domenica si sono disputate altre due partite della prima giornata del campionato spagnolo. Il Valencia di Gattuso, ridotto in inferiorità numerica (espulso direttamente Comert al 52’) piega in casa 1-0 il Girona grazie al rigore di Soler al 45’. La Real Sociedad espugna con il medesimo risultato il campo del Cadice: Kubo regala il successo alla formazione di San Sebastián al 24’.