Liga: pazzo 3-3 tra Atletico Madrid e Getafe, ok Siviglia e Valencia

SPAGNA

I Colchoneros ripresi nel recupero dopo più di un tempo in inferiorità numerica, 3-0 degli andalusi sul Granada

© Getty Images Nel diciottesimo turno di Liga pirotecnico 3-3 tra Atletico Madrid e Getafe: Colchoneros in dieci uomini dal 38’, ma avanti 3-1 a cinque minuti dalla fine grazie alla doppietta di Griezmann e a Morata. Borja Mayoral regala un punto agli ospiti con il rigore del pari al 93’. Vince il Siviglia, che travolge il Granada in trasferta per 3-0 (in gol anche Sergio Ramos), così come il Valencia, che piega 1-0 il Rayo Vallecano.

ATLETICO MADRID-GETAFE 3-3

Succede di tutto al Civitas Metropolitano, pirotecnico 3-3 tra Atletico Madrid e Getafe. I padroni di casa rimangono in inferiorità numerica già dal 38’, a causa della doppia ammonizione di Savic. Nonostante l’inferiorità i Colchoneros riescono a passare in vantaggio, con il solito Griezmann al 44’, in chiusura di primo tempo. Nella ripresa gli ospiti iniziano a premere approfittando dell’uomo in più, e trovano l’1-1 al 53’ con Borja Mayoral. Poco dopo l’ora di gioco la squadra di Simeone rifila un uno-due micidiale a quella di Bordalas, che apparentemente chiude la partita: al 63’ Morata riporta l’Atleti in avanti, e sei minuti più tardi Griezmann firma la sua doppietta personale su calcio di rigore, che vale il 3-1. Il Getafe sembra spento, ma all’87’ Oscar Rodriguez riapre tutto, con la rete del 3-2. Il finale è incandescente, e al 91’ viene fischiato un calcio di rigore (dopo controllo del Var) agli ospiti: dal dischetto si presenta Mayoral, che al 93’ strappa il punto con il 3-3 finale. L’Atletico Madrid sale a 35 punti, al terzo posto insieme al Barcellona. Il Getafe invece tocca quota 26, in ottava posizione.

GRANADA-SIVIGLIA 0-3

Tutto facile per il Siviglia, che in trasferta stende il Granada 3-0. Prima mezzora perfetta per gli andalusi, che al 23’ sbloccano la partita con Adrià Pedrosa, su assist di Suso. Passano nove minuti e gli ospiti trovano anche il raddoppio, con En-Nesyri che inventa per il 2-0 dell’ex Genoa e Milan Ocampos. I padroni di casa cercano timidamente di accorciare le distanze nel quarto d’ora finale del primo tempo, ma al duplice fischio il Siviglia è avanti di due gol. In avvio di ripresa la formazione allenata da Quique Sanchez Flores chiude subito la pratica: al 49’ secondo assist di Suso per il tris di Sergio Ramos. Nei restanti minuti di gara le emozioni sono poche: gli uomini di Medina cercano la via del gol più per inerzia che per altro, consegnandosi di fatto alla sconfitta. Vince il Siviglia 3-0 e sale a 16 punti in classifica (con ancora una partita da giocare). Fermo a 8 il Granada, ancora in penultima posizione.

RAYO VALLECANO-VALENCIA 0-1

Successo del Valencia, che si impone per 1-0 sul campo del Rayo Vallecano. La squadra di Francisco Rodriguez comincia bene la partita, quasi con un forcing iniziale ad alto ritmo. I padroni di casa però non riescono a trovare il vantaggio, e con il passare dei minuti gli ospiti si organizzano meglio difensivamente: le due squadre rientrano negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0. Verso l’ora di gioco la formazione allenata da Ruben Baraja riesce a sbloccare l’incontro: al 61’ Diego Lopez inventa per l’1-0 di Sergi Canos. Il Rayo prova a reagire dopo lo svantaggio, cercando di costruire in avanti per trovare il pari. Nel finale la squadra di casa ha la chance per l’1-1, ma Thierry Correia salva i valenciani al 91’ con il fallo da ultimo uomo che impedisce il pareggio: espulsione diretta (dopo controllo del Var) che però di fatto porta ai tre punti. Vince 1-0 il Valencia e sale a 23 punti, staccando proprio il Rayo Vallecano, fermo a 20.