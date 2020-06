Liga: pari del Barça a Siviglia, i blaugrana rischiano l'aggancio del Real

SPAGNA

Uno dei piatti forti del 30esimo turno di Liga è Siviglia-Barcellona, terminata 0-0. Al Sanchez Pizjuan i blaugrana dominano il primo tempo e Messi si vede togliere un gol da un salvataggio di Koundé sulla linea di porta. Nella ripresa gli andalusi si fanno preferire e meritano il pari. In classifica il Barça è primo ma rischia l'aggancio del Real a quota 65, Siviglia terzo a 52. Nelle altre gare, Granada-Villarreal 0-1, Maiorca-Leganés 1-1.

SIVIGLIA-BARCELLONA 0-0

Setién deve affrontare uno degli impegni più difficili fino alla fine del campionato e uscire con i tre punti dal Sanchez Pizjuan significherebbe tantissimo nella corsa al titolo del Barcellona, inseguito come un'ombra dal Real Madrid. Gli andalusi devono tuttavia difendere il terzo posto da un Atletico Madrid che sembra già in salute dopo il 5-0 all'Osasuna. Ne viene fuori una gara giocata non ad alti livelli, che entrambe provano a vincere ma con la sensazione che anche un pareggio limiterebbe i danni senza compromettere niente. Parte meglio il Barcellona, che requisisce il pallone al Siviglia e va al tiro con Suarez, ma il sinistro del Pistolero fa il solletico a Vaclik. Il Siviglia risponde con un piatto destro di Koundé fuori di pochissimo, ma il francese è più decisivo in difesa che in attacco: provvidenziale al 21' un suo intervento su una punizione al bacio di Messi, dove si sostituisce a Vaclik e spizza di testa quel tanto che basta per mandare il pallone in angolo. La Pulce se la ride, invece con Diego Carlos mostra la grinta, sfidandolo faccia a faccia (e colpendolo) a ridosso dell'intervallo. Niente giallo, il Siviglia protesta anche per un'ammonizione non data a Piqué (e sarebbe stata la seconda).



Nel Barcellona si vede pochissimo Braithwhite, preferito a Griezmann dal 1'. Lopetegui invece inserisce Banega, togliendo Oliver Torres, e gli andalusi ne beneficiano subito: Piqué deve salvare su un tentativo di combinazione tra Munir e Ocampos, poi ter Stegen interviene a mano aperta su un missile di Ocampos da posizione defilata. Il tedesco si ripete su Munir due minuti più tardi: il Barcellona sembra rimasto negli spogliatoi e allora Setién corre ai ripari inserendo le capacità di gestione di Arthur rinunciando a Braithwhite. Non basta, fino al ridosso del 90' i blaugrana si fanno vedere solo con le punizioni di un Messi comunque ben contenuto da un Siviglia totalmente rigenerato nella ripresa. Jordi Alba ci mette il piede per salvare risultato e primato in classifica, l'ultimo tentativo della capolista è un sinistro di Suarez che però viene deviato in corner. Adesso, in questa Liga equilibratissima rischia di tornare il duopolio che viaggia a braccetto in vetta, ma il Real Madrid è atteso dalla non facile sfida contro la Real Sociedad. Il Siviglia, invece, è terzo ma sarà raggiunto dall'Atletico se Simeone vincesse contro il Valladolid.

GRANADA-VILLARREAL 0-1

Tre punti di platino per il Sottomarino Giallo, in trasferta (anche se con le porte chiuse la differenza con le gare in casa è labile) contro una diretta contendente per la zona-Europa. Parte meglio il Granada, Soldado si mangia un gol già fatto sparando da tre metri un tiro centrale, ma è grandioso il riflesso con la mano di Asenjo. La risposta del Villarreal è uno schiaffo tremendo e decisivo: Gerard Moreno sorprende la retroguardia granadina partendo in profondità su un lancio di Rubén Peña e all'11' infila Rui Silva con un diagonale preciso di esterno collo. Gli ospiti potrebbero raddoppiare al 34', quando una preghiera di Ontiveros viene deviata e impatta contro la traversa, a portiere battuto. Ancora più clamorosa l'occasione per Paco Alcacer nella ripresa: l'ex Borussia Dortmund arriva forse con il passo troppo lungo su un assist dello scatenato Moreno, che più tardi sfodera un sinistro a botta sicura ribattuto da Sanchez, altrimenti sarebbe stato il meritatissimo 2-0. Per il Granada ci prova il solito Carlos Fernandez, ma il pareggio per i biancorossi sarebbe stato fin troppo fortunoso. In classifica, il Villarreal agguanta la Real Sociedad a 47 punti ed è in zona Europa League, il Granada invece resta nono a quota 42.

MAIORCA-LEGANÉS 1-1

La sfida salvezza del Son Moix finisce in parità. Il risultato si sblocca in favore dei padroni di casa al 9' con una punizione geniale di Salva Sevilla: posizione ideale per il destro sopra la barriera, invece il veterano opta per una soluzione rasoterra che spiazza il portiere Cuellar. La reazione ospite non si fa attendere e consiste nel palo esterno di Amadou, nel tentativo pericoloso di Aitor, bloccato in due tempi da Manolo Reina, e in una conclusione alta da posizione favorevolissima di Carrillo. I Pepineros non demordono neanche nella ripresa: strepitoso Reina ancora su Carrillo, ma l'attaccante poteva e doveva fare di più, aveva preso il tempo al difensore ed era a tre metri dalla porta. Per fortuna di Aguirre, a tre minuti dal 90' Oscar sfodera una punizione da sogno, alla Pirlo: traversa e gol. Un pareggio meritato che serve ad abbandonare l'ultimo posto solitario, ora il Leganés ha la compagnia dall'Espanyol e resta a -2 dal Maiorca terz'ultimo.