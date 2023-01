Liga: Morata spreca e l’Atletico Madrid pareggia. Vittoria per l’Espanyol

SPAGNA

Solo 1-1 per i colchoneros in casa dell’Almeria: l’ex Juve fallisce il gol-vittoria. I catalani battono 2-1 il Getafe

© Getty Images Due le partite nel pomeriggio della 17a giornata di Liga. Pareggiano 1-1 Almeria e Atletico Madrid. Alla squadra di Diego Simeone non basta la rete di Correa al 18’, Toure pareggia al 37' e Morata spreca il gol-vittoria. Un pareggio amaro per i colchoneros, che non allungano sulle rivali. Vittoria importante invece per l'Espanyol: Joselu (6') e Puado (62') vanificano il momentaneo pari di Unal (7'), sconfitto 2-1 il Getafe.

ALMERIA – ATLETICO MADRID 1-1

Pareggio che sa di beffa l' 1-1 dell’Atletico Madrid in casa dell’Almeria. La formazione di Simeone trova al 18’ la rete dell’1-0 con Correa, che buca Martinez e festeggia il suo quarto gol in Liga. All 33’ Kondogbia segna il 2-0, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Poco più tardi arriva il pareggio degli andalusi. col colpo di testa di Toure al 37’. La ripresa si apre con l’attaccante maliano che cerca il gol del vantaggio, ma questa volta la sua incornata termina alta. Con lo scorrere del tempo emergono le individualità degli ospiti, ma Morata spreca una clamorosa palla gol al 73’, complice uno strepitoso Martinez, che sfodera un’altra sensazionale parata anche su Correa. Sul finale l’espulsione di Reguilon certifica una domenica amara per l’Atletico Madrid, che raccoglie il quarto pari stagionale e raggiunge quota 28 punti. Punto prezioso invece per l’Almeria, che sale a 18 lunghezze.

GETAFE – ESPANYOL 1-2

Vittoria in trasferta per l’Espanyol che batte per 2-1 il Getafe. Subito in vantaggio la squadra di Martinez, con Joselu che al 6’ lascia partire un pallonetto da centrocampo imprendibile per Soria. Reazione rabbiosa dei padroni di casa che dopo pochi minuti agguantano il pareggio con Unal, che insacca dal vertice sinistro dell’area di rigore: 1-1. La gara è vivace e aperta, ma al 62’ arriva la rete di Puado che beffa il portiere con uno scavino. All’85’ i padroni di casa vanno vicini al pareggio, ma il colpo di testa di Duarte si perde alto sulla traversa. Ora Getafe ed Espanyol sono appaiate in classifica a 17 punti, ma solo a +2 dalla zona retrocessione e in compagnia di Celta Vigo e Valladolid.