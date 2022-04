Liga: l’Atletico sbatte sul Granada, solo 0-0 per Simeone

SPAGNA

Frenata per i Colchoneros che si allontanano sempre di più dalla vetta, il Real Madrid può scappare a +17

Passo falso dell’Atletico Madrid nella 33esima giornata della Liga e adesso il Real ha la grande opportunità di allungare in vetta a +17. Solo 0-0 per gli uomini di Simeone in casa contro il Granada e così i campioni in carica del campionato spagnolo dicono di fatto addio alla possibilità di difendere il titolo. Unico obbiettivo per i Colchoneros un posto nella prossima Champions League, mentre gli andalusi restano terzultimi. Getty Images

ATLETICO MADRID-GRANADA 0-0

L’Atletico frena in casa contro il Granada e di fatto dice addio alle ultime residue speranze di lottare per una clamorosa vittoria della Liga. Colpo di grazia per gli uomini di Simeone, campioni in carica del campionato spagnolo, fuori dalla Champions e ora con l’unico obbiettivo di conquistare un posto per la prossima edizione nell’Europa che conta. Sterile l’attacco dei Colchoneros, con Griezmann che sfiora il vantaggio in avvio di ripresa ma poco altro nonostante l’ingresso anche di Suarez durante l’intervallo. L’assalto finale non sortisce nulla, il tiro di Cunha all’89 sbatte sul palo e poi il muro andaluso non crolla: per il Granada, sempre terzultimo, un punticino che però serve a poco in chiave salvezza.

