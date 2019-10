Liga: l'Atletico Madrid torna in vetta, Athletic Bilbao battuto 2-0 al Wanda Metropolitano

SPAGNA

Il decimo turno di Liga si apre nel segno dell'Atletico Madrid. Al Wanda Metropolitano la squadra di Simeone batte 2-0 l'Athletic Bilbao e si riporta in testa, raggiungendo a 19 punti il Barcellona (che ha una differenza reti migliore e una gara in meno, visto che il Clasico è stato rimandato). Le reti dei Colchoneros arrivano al 28' con Saul Niguez e al 64' con Morata. Vittorie interne anche per Valladolid, 2-0 all'Eibar, e Leganes, 1-0 al Maiorca.

ATLETICO MADRID-ATHLETIC BILBAO 2-0

Partita dura, lottata, l'ideale per squadre come l'Atletico Madrid e l'Athletic Bilbao, le più rocciose nel campionato spagnolo. Entrambe con otto gol all'attivo e cinque subiti, al Wanda Metropolitano non si promette spettacolo ma tanto agonismo. E diverse occasioni da gol: le più nitide arrivano per gli ospiti. Oblak deve rifugiarsi in calcio d'angolo dopo due minuti sul colpo di testa di Iñigo Martinez ed Hermoso al 22' deve anticipare un Williams pericolosamente solo in area di rigore. Alla prima vera opportunità, esattamente come contro il Bayer Leverkusen in Champions League, i Colchoneros trovano il gol: magia di Correa che supera tre uomini, appoggio per l'accorrente Saul Niguez e piatto sinistro vincente. E al 28' Simeone è avanti, di nuovo in testa alla Liga (anche se il Barcellona ha una differenza reti migliore). I gol potrebbero essere due, se Correa non sprecasse un'ottima occasione con un pallonetto alto, ma l'Athletic va vicino al pari con l'ex Raul Garcia, prima respinto da Oblak e poi murato da Trippier. Succede poco nella ripresa, ma quanto basta per consolidare il vantaggio dei Colchoneros. Prima un brivido lungo la schiena per la sforbiciata di Muniain che colpisce l'esterno della rete, poi, sul ribaltamento di fronte (64'), Correa pesca Morata tutto solo in area: l'ex Juventus e Chelsea, solo a porta vuota, non può sbagliare e trova il secondo gol in quattro giorni, dopo aver fatto esplodere di gioia il Wanda Metropolitano in Champions League. L'ultima occasione è per Saul, che di testa impatta bene il pallone ma il tentativo del numero 8 finisce largo di poco.

VALLADOLID-EIBAR 2-0

Quinto risultato utile consecutivo per il Valladolid, che impiega dieci minuti per segnare alla seconda peggior difesa del campionato, quella dell'Eibar. Ai padroni di casa bastano due passaggi per andare in porta nel gol di Guardiola. Raddoppia a porta vuota Salisu (39'). In classifica il Valladolid sale a 14 punti, mentre l'Eibar, alla seconda sconfitta consecutiva, rimane fermo a 9.

LEGANES-MAIORCA 1-0

Prima vittoria in campionato per il Leganes, che raggiunge al penultimo posto l'Espanyol. I biancoblù piegano il Maiorca per 1-0 grazie al gol di Braithwaite, bravo a spuntare sul secondo palo su cross di Rosales (31'). La squadra di Cembranos avrebbe anche l'opportunità di raddoppiare, ma prima la sfortuna (clamorosa traversa di Braithwaite da cinque metri sugli sviluppi di una punizione), poi l'egoismo di Arnaiz, che spreca un tre contro uno tirando addosso al portiere, lo negano. E il Maiorca, reduce dall'impresa contro il Real Madrid, rischia di punire nel recupero con Raillo.