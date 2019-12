Liga: l'Atletico Madrid piega il Betis a Siviglia, spettacolare 4-3 tra Real Sociedad e Osasuna

LIGA

L'Atletico Madrid soffre a Siviglia, ma vince contro il Betis: finisce 2-1 con le reti di Correa (58') e Morata (84'), dopo due legni dei padroni di casa e un palo dello stesso Morata. Tardivo il gol di Bartra al 93'. Spettacolo anche a Pamplona, dove la Real Sociedad batte per 4-3 l'Osasuna e sale al quinto posto nella classifica della Liga, a un punto dai Colchoneros quarti. Sprofonda l'Espanyol: battuto 2-0 dal Leganes, è ora ultimissimo.

BETIS-ATLETICO MADRID 1-2

L'Atletico Madrid si conferma quarta forza di Spagna vincendo una partita tutt'altro che comoda a Siviglia, ma al cospetto del Betis vengono tutt'altro che spazzati via i dubbi sull'attuale forma dei biancorossi del Cholo Simeone. La partita si decide infatti solo nell'ultima mezz'ora, dopo una girandola di emozioni non solo di marca colchonera. Il primo protagonista corrisponde all'uomo che alla fine si rivelerà decisivo: Alvaro Morata. L'ex juventino scarica in rete all'8' minuto, ma il gioco è fermo per fuorigioco. Il Betis non si lascia però spaventare, e al 17' Feddal centra la traversa con un colpo di testa quasi perfetto. Le emozioni continuano: Robles non si fa sorprendere da una giocata d'alta classe di Joao Felix, ma si supera al 37' quando devia un bolide di Morata contro il palo. Nella ripresa il Betis reclama un rigore, ma poi regala di fatto a Correa un pallone che l'attaccante ospite non può che scaraventare in rete per il vantaggio dell'Atleti al 58'. Gli ospiti si sbloccano, ma la partita è tutt'altro che chiusa tanto che all'80' arriva il secondo legno della partita del Betis: lo colpisce Canales con una botta dalla distanza. E la partita sembra definitivamente chiusa all'84', quando Morata con un sontuoso colpo di tacco raddoppia sfruttando l'appoggio di Correa. Ma al 93' un indomito Betis riapre tutto con un gol in mischia di Bartra, che dopo una lunga attesa viene confermato dal Var. Ma ormai il tempo per cambiare il destino del match non c'è più.

OSASUNA-REAL SOCIEDAD 3-4

La Real Sociedad vince una partita non facile a Pamplona, dove l'Osasuna vende carissima la pelle sfiorando una pazzesca rimonta dallo 0-3. La vittoria permette comunque agli ospiti di rimanere a -1 dall'Atletico Madrid a vista Champions, consumando il sorpasso sul Getafe caduto ieri a Vila-real. Partenza fulminea dei baschi, che dopo un inizio favorevole all'Osasuna (Aridane sfiora la traversa di testa) vanno a segno per tre volte in meno di un quarto d'ora. Il punteggio è sbloccato al 15' dalla rasoiata di Oyarzabal, mentre al 18' è Portu a fare tutto da solo per il raddoppio ospite. Avila e Ruben Garcia sprecano due occasioni per dimezzare il divario, quindi al 28' la punizione di Odegaard permette all'Erreala di triplicare e apparentemente chiudere la partita. L'Osasuna ha invece la forza di reagire grazie a due gol a cavallo dei due tempi: nel recupero del primo è Aridane a segnare di testa su punizione di Avila, al 48' proprio Avila batte Remiro dopo un assolo personale in piena area concluso da uno scavetto vincente. La partita rimane accesissima e addirittura l'Osasuna avrebbe tre occasioni per pareggiarla. Poi Roncaglia lascia la formazione navarra in dieci per un'espulsione decisa anche grazie al Var e Isak ne approfitta al 79' calando il poker per la Real Sociedad. All'84' è ancora Avila a segnare di testa, ma è troppo tardi.

LEGANES-ESPANYOL 2-0

La sfida tra ultime in classifica della Liga va al Leganes, che abbandona il derelitto Espanyol a quota 10 punti e in una situazione di classifica che inizia a farsi disperata. I padroni di casa sbloccano il punteggio già all'11', quando Oscar Rodriguez trova il corridoio giusto per Braithwaite che non ha problemi a battere in uscita Diego Lopez. Il resto del primo tempo si consuma senza troppe emozioni, in una sfida dominata dalla paura: da segnalare ci sono quindi una punizione di Oscar neutralizzata dalla barriera, quindi Braithwaite reclama invano un rigore. Espanyol dunque non pervenuto, tema che non cambia nella ripresa, quando En Nesyri trova al 54' il gol del raddoppio con una bomba mancina su assist di un Kevin Rodrigues libero di sfondare a sinistra. Solo nell'ultima mezz'ora, a risultato ormai acquisito, l'Espanyol prova a giocarsela e sfiora il gol con Campuzano Bonilla (alto) e Calleri (para Cuellar). Poi c'è un rigore reclamato da Wu Lei che l'arbitro non assegna. E per l'Espanyol è notte fonda.