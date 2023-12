Liga: l’Atletico Madrid cade a Bilbao, Celta ok col Granada

SPAGNA

I Colchoneros sconfitti 2-0 dall’Athletic sotto il segno di Guruzeta e Nico Williams, esulta Rafa Benitez

© Getty Images Nella diciassettesima giornata di Liga l’Atletico Madrid cade per 2-0 in casa dell’Athletic Bilbao. Dopo un primo tempo dominato (due pali colpiti e un rigore sbagliato) i baschi passano al 51’ con la zampata di Guruzeta, e raddoppiano tredici minuti più tardi con il capolavoro di Nico Williams. In zona retrocessione invece colpo casalingo del Celta Vigo di Rafa Benitez, che si impone per 1-0 sul Granada grazie al gol di Larsen al 20’.

ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRID 2-0

Grande vittoria dell’Athletic Bilbao, 2-0 in casa contro l’Atletico Madrid. Una prima frazione di gioco completamente dominata dai baschi: Oblak viene subito impegnato da Guruzeta, e dopo pochi minuti Inaki Williams colpisce un palo clamoroso con il diagonale dal limite dell’area. La squadra di Valverde ha la chance di passare in vantaggio al 36’ con il calcio di rigore conquistato da Nico Williams, ma Sancet viene ipnotizzato da Oblak e calcia alto. A pochi minuti dal duplice fischio il Bilbao colpisce il secondo palo della gara, con l’azione personale di Nico Williams che si conclude con la traversa scheggiata. L’Atletico resta in vita e non subisce gol, con il primo tempo che si chiude sullo 0-0. In avvio di ripresa i baschi riescono a sfondare: al 51’ Guruzeta insacca da due passi su invenzione di Herrera, che mette dentro l’area una palla magica di prima intenzione, dopo gli sviluppi di un corner. La squadra di Simeone prova a reagire e a farsi vedere in avanti, ma al 64’ cade di nuovo: Nico Williams strappa sulla destra, sterza e fa partire un arcobaleno di sinistro che si spegne alle spalle di Oblak, per il 2-0. Nel finale Llorente prova a riaprire la gara, ma Unai Simon tiene la porta dei baschi inviolata. Vince l’Athletic Bilbao e sale a 32 punti in classifica, al quinto posto e a -2 proprio dall’Atletico Madrid (che ha però una partita da recuperare).

CELTA VIGO-GRANADA 1-0

Successo del Celta Vigo, che si impone per 1-0 contro il Granada. I primi quarantacinque minuti sono molto equilibrati e divertenti, con azioni da una parte e dall’altra. Al 20’ i padroni di casa riescono a stappare la partita, con il gol del vantaggio firmato da Larsen. Dopo la rete incassata gli ospiti cercano di riportare l’incontro in equilibrio, ma al duplice fischio il risultato è ancora sull’1-0. Al rientro in campo dopo l’intervallo il Celta sembra poter gestire quasi in comodità la partita, ma all’80’ la squadra di Benitez rimane in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Iago Aspas. Nel finale gli uomini di Medina cercano di strappare almeno il punto del pareggio in tutti i modi, ma non riescono ad approfittare dell’uomo in più. Vince il Celta Vigo 1-0 e stacca proprio il Granada, in piena zona retrocessione: ora la squadra di Benitez è a 13 punti in classifica, cinque in più rispetto agli 8 della penultima.