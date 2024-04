Liga: l'Atletico Madrid batte 2-1 il Villarreal e torna al quarto posto  

SPAGNA

Sørloth riacciuffa i colchoneros all'inizio della ripresa, ma Simeone vince ugualmente: l'eroe è Saúl, che segna il gol della vittoria all'87'

© Getty Images L'Estadio de la Ceramica ospita l'ultima gara della 30a giornata della Liga, che sorride all'Atletico Madrid. I colchoneros battono 2-1 il Villarreal e, grazie al ko dell'Athletic Bilbao contro i rivali cittadini, tornano al quarto posto. L'uomo decisivo è Saúl, che vanifica il momentaneo pari di Sørloth (49') e la decide all'87'. Simeone e i suoi, che erano passati in vantaggio con Witsel (8'), salgono così a 58 punti.

La trasferta in casa del Villarreal è vincente per l'Atletico Madrid, che chiude la 30a giornata con una vittoria per 2-1 e il ritorno nella top-4 della Liga. I colchoneros iniziano subito col possesso palla, tra i fischi dell'Estadio de la Ceramica, e si costruiscono la prima occasione: Samuel Lino calcia e trova la deviazione coi piedi di Jørgensen. Sul corner che ne consegue, arriva la rete per l'Atletico: è Witsel a svettare sul primo palo e siglare l'1-0 dopo otto minuti. Depay va subito vicino al raddoppio, poi Llorente sfiora a sua volta la rete. Il primo squillo del Villarreal arriva alla metà del primo tempo e porta la firma di Gerard Moreno, che non trova la porta, così come Riquelme e Memphis nell'altra metà campo. Il Submarino Amarillo accarezza il pari nei minuti finali e lo trova all'inizio della ripresa, al 49': Gerard Moreno serve Sørloth, che segna l'1-1 con un tiro a incrociare. Correa sfiora il nuovo vantaggio per l'Atletico Madrid, dando il via a un finale concitato: Morata manca il gol per i colchoneros, Mosquera lo sfiora per i padroni di casa. Entrambe le formazioni accarezzano il vantaggio, con Parejo a sprecare una clamorosa chance, poi all'87' ecco l'episodio decisivo: Azpilicueta serve Saúl, che firma il 2-1 con uno splendido tiro radente al palo. Il Var conferma la rete e, nonostante il Submarino Amarillo sfiori il pari, esulta l'Atletico Madrid: i colchoneros espugnano l'Estadio de la Ceramica, vincono 2-1 e tornano al quarto posto. Con 58 punti, Simeone ora precede l'Athletic Bilbao (56), mentre il Villarreal resta a quota 38. Marcelino e i suoi sono decimi col Getafe, a -4 dalla Conference.