Liga: l'Atletico blinda la Champions, solo 0-0 per il Siviglia

SPAGNA

I colchoneros vincono 2-0 in casa dell'Elche e si garantiscono il quarto posto, andalusi fermati dal Maiorca

Dopo il Barcellona, anche l'Atletico blinda un posto nella prossima Champions League: nella terzultima giornata di Liga, infatti, i colchoneros si impongono 2-0 in casa dell'Elche grazie a Cunha (28') e de Paul (62') e si portano a +6 sul Betis con il vantaggio dei confronti diretti. Non è ancora ufficiale, invece, la partecipazione del Siviglia, che si fa fermare sullo 0-0 in casa dal Maiorca e sale a +5 sui rivali cittadini. Getty Images

ELCHE-ATLETICO MADRID 0-2

Missione compiuta per l'Atletico Madrid: con il 2-0 in casa dell'Elche, la formazione di Simeone si assicura un posto nella prossima Champions League visto il +6 sul Betis a 180 minuti dalla fine della Liga e il vantaggio dei confronti diretti. I colchoneros passano in vantaggio al 28': cross dalla sinistra di Renan Lodi e Cunha anticipa tutti, firmando l'1-0 in favore degli ospiti. Il raddoppio arriva poco dopo lo scoccare dell'ora di gioco: al 62', infatti, de Paul confeziona un'azione da sogno con Griezmann, fatta tutta di passaggi rapidi, e a porta vuota deposita in rete il 2-0, che manda in archivio il match e la stagione dei colchoneros, che centrano l'ultimo obiettivo rimasto. Suarez si vede annullare un gol nel recupero, ma poco male: a 180 minuti dalla fine, l'Atletico Madrid si porta a 67 punti, a +6 sul Betis ma con il vantaggio dei confronti diretti (3-0 e 3-1). La partecipazione alla prossima Champions League della formazione di Simeone è dunque ufficiale. Sconfitta ininfluente per l'Elche, che resta quota 39 al quattordicesimo posto in classifica.

SIVIGLIA-MAIORCA 0-0

Chi non è ancora certo della Champions è invece il Siviglia: il terzo pareggio di fila consente agli andalusi di portarsi a 67 punti, a +5 sui rivali cittadini del Betis. La formazione di Lopetegui, però, fallisce il match point per chiudere la corsa ai primi quattro posti non andando oltre un povero 0-0 in casa con il Maiorca, che invece scivola al terzultimo posto e vede da vicino la zona retrocessione. Le più grandi occasioni arrivano proprio nel finale, ma Reina è decisivo prima sul tiro di Martial, poi sul colpo di testa a tempo scaduto di En Nesyri, che va vicino al gol più importante della stagione. Finisce però 0-0: il vantaggio dei confronti diretti rispetto al Betis sorride al Siviglia, al quale basterà dunque un punto per blindare la partecipazione alla prossima Champions League.

ALAVES-ESPANYOL 2-1

L'Alaves batte 2-1 l'Espanyol e continua a sperare in una clamorosa salvezza. Il successo tiene gli uomini di Velazquez a -4 dal terzultimo posto, tenendo vive le speranze di conservare un posto nella prossima Liga. Dopo la rete di de la Fuente al 7' e il rigore al 14' di de Tomas, a decidere la sfida è il sigillo al 59' di Escalante. L'Alaves sale a 31 punti e si avvicina al Maiorca, ma un successo del Cadice con la Real Sociedad vanificherebbe ogni sforzo: a quel punto, infatti, sarebbe -6 dal Granada che ha vinto entrambi i match di campionato. L'Espanyol, invece, è ufficialmente salvo visto il pareggio del Maiorca.

OSASUNA-GETAFE 1-1

Succede tutto nei primi 20 minuti tra Osasuna e Getafe: 1-1 con gol di Oier al 9' e autorete di Torro. Un punto decisamente più utile agli ospiti, ora a +5 sul terzultimo posto e vicinissimi alla salvezza. Terzo pareggio consecutivo anche per i padroni di casa, che salgono a quota 47 punti, a centro classifica.

