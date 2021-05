Liga: l'Atletico batte 2-1 la Real Sociedad e 'vede’ il titolo

SPAGNA

Carrasco e Correa consentono a Simeone di volare a +4 sul secondo posto, quando mancano due giornate alla fine

L’Atletico Madrid consolida la propria prima posizione in Liga e vede ora il traguardo del titolo sempre più vicino: la Real Sociedad è piegata 2-1 al Wanda Metropolitano e adesso, a due turni dalla fine, i punti di distacco sul Barcellona secondo sono 4 (in attesa della gara del Real). Carrasco (16’) e Correa (28’) mettono in ghiaccio la sfida nel primo tempo, prima della rete di Zubeldia (83’). Il Siviglia si porta a contatto con il terzo posto. Getty Images

ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDAD 2-1

L’Atletico Madrid si conferma sempre di più capolista della Liga e ora, ad appena due giornate dal termine del campionato spagnolo, può veramente vedere molto più vicino lo scudetto numero 11 della sua storia. Il Barcellona, a parità di partite, è a -4; il Real (che deve ancora giocare a Granada) si trova a -5. Grande primo tempo quello disputato dai colchoneros. Due ottime occasioni per Suarez e una di Llorente sono l’antipasto dell’1-0 firmato al 16’: pennellata di Llorente, controllo di Carrasco che insacca rasoterra sotto le gambe di Remiro. Al 28’ il raddoppio è servito: Suarez controlla un pallone alto, si gira in un fazzoletto e filtra per Correa, il quale con un destro chirurgico incrocia all’angolino tutto solo davanti al portiere avversario. Quest’ultimo, a inizio ripresa, neutralizza una conclusione debole di Suarez. Portu impegna Oblak e poco più tardi colpisce un palo clamoroso. Zubeldia dimezza le distanze a 7’ dalla fine, ma i padroni di casa tengono comunque nel finale, nonostante la sofferenza. Ora i prossimi (e ultimi) due avversari dell’Atletico saranno Osasuna e Valladolid; non esattamente due sfide proibitive. Tornare a laurearsi campione di Spagna sette anni dopo l’ultima volta assomiglia molto alla realtà per il Cholo.

SIVIGLIA-VALENCIA 1-0

Successo preziosissimo per il Siviglia che, già ormai certo da qualche settimana di avere centrato la prossima Champions League, ora tallona il Real Madrid al terzo posto, in attesa del match dei blancos di domani sera. A decidere la partita contro il Valencia ci pensa En-Nesyri a metà esatta del secondo tempo: precisissimo assist dal limite di Fernando che trova benissimo in posizione regolare il numero 15 degli andalusi, il quale supera Cillessen con un delicato piatto sinistro. Zidane è avanti di un solo punto.

CELTA VIGO-GETAFE 1-0

Il Celta Vigo continua a potere sperare in un accesso alla Conference League. L’1-0 ottenuto in casa contro il Getafe arriva al 24’ del primo tempo: cross dalla destra di Mina che vede poi lo stop di petto al volo di Nolito il cui sinistro termina sotto le gambe del portiere Soria. Quarta vittoria consecutiva per gli uomini di Coudet, mentre questo terza sconfitta di fila per quelli di Bordalás Jiménez li costringe a stare ancora allerta in ottica salvezza.

HUESCA-ATHLETIC BILBAO 1-0

Brutta caduta per l’Athletic Bilbao in chiave europea, mentre è un successo che si rivela preziosissimo per l’Huesca per riuscire a togliersi (momentaneamente) dalle sabbie mobili della retrocessione. Sandro Ramirez è l’uomo del match: assist di Rico e conclusione vincente del numero 6 dei padroni di casa, complice anche una mezza indecisione del portiere Simon. La partita di domani del Valladolid contro il Villarreal dirà se l’Huesca si ritroverà ancora in zona salvezza.

RISULTATI E CLASSIFICHE