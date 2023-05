Liga: il Siviglia vince in rimonta, 3-2 all'Espanyol

spagna

Ocampos e Pape Gueye firmano la rimonta dei biancorossi, avversari della Juventus nelle semifinali di Europa League. Mendilibar e i suoi escono definitivamente dalla corsa-salvezza

© Getty Images Soffre e rischia il Siviglia, ma nei minuti finali fa esplodere il Sanchez-Pizjuan per il 3-2 in rimonta, che vale la vittoria. L'Espanyol, che aveva ribaltato la rete iniziale di Bryan Gil (22') grazie all'autorete di Rekik (29') e all'eurogol di Puado (43'), cade così nella ripresa. Ocampos firma il pari su rigore al 68', Pape Gueye trova il gol-vittoria con una zampata nel finale. Nell'altra sfida, il Girona batte 2-1 il Maiorca.

SIVIGLIA-ESPANYOL 3-2

Vittoria in rimonta ed emozioni a non finire per il Siviglia, che ribalta l'Espanyol e vince 3-2 al Sanchez Pizjuan, lanciando un segnale alla Juventus: i biancorossi non mollano mai. Parte forte la formazione di casa, con Oliver Torres a costruire la prima azione offensiva. Al 22' ecco la rete del vantaggio, firmata da Bryan Gil: un gol che ha una storia tribolata, perchè viene inizialmente annullato per un offside e poi convalidato al Var. Passano sette minuti ed ecco il pareggio, nuovamente con l'intervento della tecnologia a ribaltare una decisione affrettata del direttore di gara: è Rekik a mandare la sfera in porta, il contatto con Joselu secondo il Var non impatta nell'azione. Il Siviglia si vede annullare un'altra rete per un fuorigioco netto di Gueye e rischia in contropiede, con Joselu a sbagliare clamorosamente a tu per tu con Dmitrovic. L'impeto dell'Espanyol viene premiato al 43', quando Javi Puado trova un eurogol dalla distanza con uno strepitoso tiro a giro. Si va così al riposo sul 2-1 per gli ospiti e Mendilibar reagisce: dentro Acuña ed En-Nesyri per inseguire la rimonta.

Joselu sfiora in due occasioni il tris, ma al 68' pareggia il Siviglia: Vinicius Sousa commette fallo ed è rigore, trasformato da Ocampos. Pacheco evita la rete di Jesus Navas, il Siviglia perde Bryan Gil e festeggia all'87', dopo aver mancato due volte il vantaggio con Ocampos. La rete che decide la sfida porta la firma di Pape Gueye, che si inserisce da centravanti sul cross di Acuña. Rubén Sánchez fa tremare il Sanchez-Pizjuan nel recupero, ma gli andalusi possono esultare al fischio finale. Il Siviglia vince 3-2, sale a 44 punti ed è ormai fuori dalla corsa-salvezza, con l'Europa più vicina. Ko pesantissimo per l'Espanyol, che resta penultimo a quota 31, -3 da Valencia e Getafe.

GIRONA-MAIORCA 2-1

Vittoria importantissima per il Girona, che mette pressione all'Athletic Bilbao nella corsa al settimo posto e sconfigge 2-1 il Maiorca. Avvio equilibrato al Montilivi, con la sfida che si accende solo venti minuti. Il palo di Antonio Sanchez spaventa i padroni di casa, che iniziano a giocare con ritmo e qualità. Riquelme sfiora la rete con un tiro-cross, poi sale in cattedra il Taty Castellanos: l'argentino sbatte su Rajkovic alla mezz'ora e non trova la porta nei minuti successivi. La rete del Girona è nell'aria e arriva nel recupero del primo tempo, al 47', col tocco vincente di Bernardo che non lascia scampo al Maiorca. Nella ripresa gli ospiti reagiscono, vedendosi annullare il pari, poi rischiano sulle incursioni di Miguel Gutierrez. La maggior spinta offensiva maiorchina viene premiato al 78', quando Bueno affossa Muriqi: il kosovaro va sul dischetto e firma un pari effimero. Passano infatti solo cinque minuti per il nuovo vantaggio del Girona, con la conclusione di potenza del Taty Castellanos, che arriva (come Muriqi) a 13 gol nella Liga. Finisce così, col 2-1 e la vittoria del Girona, che è ampiamente in corsa per l'Europa Conference League con 47 punti e il settimo posto ex aequo. Si ferma a quota 41 il Maiorca, +7 sulla terzultima.