Liga: il Siviglia risponde al Real Madrid e lo raggiunge in vetta, Levante beffato dall'Alaves  

SPAGNA

Il Siviglia risponde al Real Madrid e vince la prima di campionato, conquistando un non banale 2-0 a Barcellona sul campo dell'Espanyol. Il vantaggio è firmato da Sergio Reguilon al 44' dopo un incredibile batti e ribatti nell'area piccola, all'86' Nolito firma il raddoppio. Nel mezzo proteste catalane per un rigore negato dal Var. Vittoria anche per l'Alaves, che soffre in casa contro il Levante ma poi prevale per 1-0 (decisivo Joselu al 54').

ESPANYOL-SIVIGLIA 0-2

Il Siviglia di Lopetegui ha un sesto posto da dimenticare, quello in cui ha concluso la passata deludente stagione, e per metterselo subito alle spalle trova la medicina migliore: la vittoria. Ottenuta oltretutto su un campo mai banale, come il Cornellà-El Prat di Barcellona. A perdere sono i padroni di casa dell'Espanyol, che pure danno filo da torcere agli andalusi per tutto il match, ultimi cinque minuti a parte. Dopo una prima occasione di Reguilon prendono infatti campo i padroni di casa, che sfiorano il vantaggio con Facundo Ferreyra e soprattutto il cinese Wu Lei: alto il suo colpo di testa da buona posizione, sugli sviluppi di un corner. Man mano che la partita prosegue cresce però il Siviglia, in parallelo alla maggiore confidenza che trovano sulle corsie laterali i vari Jesus Navas e Reguilon. Proprio quest'ultimo sblocca la partita al 44' dopo un'azione che sarebbe riduttivo definire rocambolesca: percussione sulla destra del Siviglia, colpo di testa di de Jong su cui si oppone l'ex milanista Diego Lopez, nuova deviazione di de Jong che colpisce casualmente la traversa e poi tap-in decisivo di Reguilon. Un gol quasi folle che scatena la rabbia dell'Espanyol, una rabbia che si tramuta in vera e propria furia al 56', quando Diego Carlos sembra intervenire di braccio su un pallone in area, ma il Var nega il calcio di rigore. A questo punto l'Espanyol abbandona definitivamente il match dal punto di vista mentale ed è Nolito ad avere due volte l'occasione per il raddoppio, senza riuscire a sfruttarle. Ce la fa alla terza, sgusciando in mezzo a quattro uomini dopo una rimessa laterale e firmando il bis del ritrovato Siviglia. E le big di Spagna possono ritenersi avvisate: i rojiblancos sono tornati.

ALAVES-LEVANTE 1-0

Partenza con il piede giusto per l'Alaves, che inaugura il proprio campionato strappando una vittoria non banale al Levante, che pure aveva per lunghi tratti dominato i baschi sia dal punto di vista del gioco che da quelle delle conclusioni in porta. Nei primi dieci minuti è un tiro al bersaglio dei valenciani, quindi ci pensa una vecchia conoscenza del calcio nostrano come Rodrigo Ely a sbloccare l'Alaves, con un primo tiro in porta che costringe Aitor Fernandez a una grande parata. Crescono d'intensità i padroni di casa, ma la più grande occasione del primo tempo è targata Levante: Pacheco dice di no a Bardhi dopo uno splendido assolo del Granote. Nei primi dieci minuti della ripresa l'Alaves si gioca il tutto per tutto e riesce a passare: al 54' l'ex Barcellona Aleix Vidal incorna su calcio d'angolo, Aitor Fernandez devia sulla traversa, ma nulla può sul colpo di testa a rimorchio di Joselu. Il Levante non ci sta e si riversa rabbiosamente all'attacco. Ma a nulla serve: la vittoria e i primi tre punti dell'anno vanno all'Alaves.