Liga: il Siviglia resta in scia al Real Madrid, pari tra Vallecano e Betis

LIGA

La squadra di Lopetegui supera 1-0 il Getafe e rimane a -5 dagli uomini di Ancelotti, finisce 1-1 tra il Rayo e l’altro club della città andalusa

Giornata a due facce per le squadre della città di Siviglia nel 21esimo turno della Liga. I biancorossi esultano 1-0 in casa contro il Getafe e si candidano a primi avversari del Real Madrid per la lotta al titolo: gli uomini di Lopetegui sono infatti a -5 dai blancos con una partita in meno. Frenata invece per il Betis che, con un uomo in meno, si fa raggiungere sull’1-1 dal Rayo Vallecano e si allontana a dieci punti dai cugini. Getty Images

SIVIGLIA-GETAFE 1-0

Prosegue l’ottimo momento del Siviglia che resta in scia al Real Madrid capolista, con appena cinque punti di svantaggio e una partita da recuperare. Potenzialmente a -2 quindi gli uomini di Lopetegui, a questo punto unici antagonisti dei blancos nella lotta al titolo. Contro il Getafe (al primo ko dopo sei risultati utili consecutivi) è uno splendido colpo di tacco di Mir, con la complicità del portiere avversario, su assist di Ocampos a sbloccare l’incontro al 22’. Mir raddoppia poi in avvio di secondo tempo ma il Var segnala un fuorigioco, allora il Siviglia prova a gestire la partita ma la squadra di Quique Sanchez Flores è in forma e cerca il pari a viso aperto. Papu Gomez è ispirato e sfiora il raddoppio in un paio di occasioni, poi gli ospiti si gettano in avanti nell’assalto finale ma non basta.



VALLECANO-BETIS 1-1

Un piccolo passo in avanti per Vallecano e Betis che restano nelle zone nobili della classifica in piena corsa per la Champions, con i biancoverdi tra le prime quattro e il Rayo distante soli tre punti al settimo posto. Tante squadre accorpate nella lotta per l’Europa, quindi, con Vallecano e Betis che non stanno però affrontando il miglior momento di forma: per gli andalusi un solo punto nelle ultime tre partite, per la terza squadra di Madrid una vittoria nelle ultime quattro. Il match si infiamma al minuto 33’ quando il Betis resta in dieci per il rosso diretto a Moreno dopo un lungo consulto col Var: sembra in discesa per i padroni di casa ma sono gli ospiti a passare in vantaggio a sorpresa al secondo dei sette minuti di recupero con Canales. Gli uomini di Pellegrini credono alla piccola impresa e alzano il muro per poi ripartire, ma il fortino crolla al 70’ con Balliu che firma l’1-1. Il Rayo spinge ma Rui Silva salva su Guardiola e Garcia e alla fine arriva un giusto pari.