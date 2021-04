Liga: il Siviglia è secondo, Levante piegato 1-0

SPAGNA

En Nesyri consente agli andalusi di sorpassare il Barcellona (che ha due partite in meno) e di agganciare al momento il Real Madrid. Valencia sconfitto 3-1 dall’Osasuna

L’inizio della 31esima giornata di Liga vede il Siviglia sorpassare il Barcellona in classifica e ora è secondo insieme al Real Madrid, anche se i blaugrana hanno disputato due partite in meno. Decisivo per gli andalusi l’1-0 con il quale battono in trasferta il Levante con il gol di En Nesyri al 53’; quarta vittoria consecutiva per gli uomini di Lopetegui. Nell’altra partita del tardo pomeriggio, l’Osasuna stende 3-1 il Valencia ed è ora ottavo.

LEVANTE-SIVIGLIA 0-1

Quarto successo consecutivo per il Siviglia, che va a prendersi di forza la terza posizione della Liga (in attesa delle due partite che il Barcellona deve recuperare). Prima frazione di gara ben giocata dagli andalusi, che all’8’ sfiorano il vantaggio con un bel tiro provato da Jordan, il quale però trova la grande parata di Cardenas. Al 53’ il risultato si sblocca meritatamente a favore degli ospiti: Suso lancia in profondità En Nesyri, che supera il portiere con un dribbling, mette a sedere Vezo e deposita in rete a porta vuota. Nel finale l’occasione sbagliata da de Jong non mette comunque a rischio la vittoria del Siviglia.

OSASUNA-VALENCIA 3-1

L’Osasuna vince 3-1 contro il Valencia e supera il Granada all’ottavo posto. Padroni di casa in vantaggio al 13’ grazie a Martinez Calvo, autore di una conclusione sotto le gambe del portiere avversario. Gameiro pareggia i conti allo scoccare della mezz’ora, ma Calleri riporta subito avanti nel risultato i suoi approfittando di un errore difensivo del Valencia. Tra il 65’ e il 68’ l’Osasuna si procura due rigori: il primo lo sbaglia con Roberto Torres, il secondo lo trasforma proprio grazie al numero 10. 3-1 è il risultato finale.