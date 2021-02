Liga: il Real Madrid vince ed è secondo da solo  

SPAGNA

Battuto 2-0 il Valencia, con Benzema e Kroos, e staccato in classifica il Barcellona. La Real Sociedad sale al quinto posto

Terza vittoria consecutiva per il Real Madrid, che travolge in casa 2-0 il Valencia e che sale al secondo posto solitario della Liga. Benzema (12’) e Kroos (42’), autori entrambi un bel destro dal limite, portano i campioni di Spagna sul doppio vantaggio già all’intervallo; nella ripresa il Var annulla a Mendy il possibile tris dei blancos. Successo prezioso per la Real Sociedad sul campo del Getafe: 1-0, grazie a Isak, e quinto posto conquistato.

REAL MADRID-VALENCIA 2-0

Il Real Madrid ottiene il terzo successo consecutivo in Liga ed è ora secondo da solo con 49 punti, a +3 sul Barcellona (che ha una partita in meno). Dopo due buone occasioni non sfruttate da Casemiro e Asencio, i blancos sbloccano il risultato al 13’: nonostante fosse leggermente zoppicante dopo un contrasto con Correia, Benzema riceve palla da Kroos sulla sinistra e scaglia un destro improvviso che trova il palo lontano e sul quale Domenech non può proprio arrivarci. Un problema fisico serio (l’ennesimo) costringe invece Carvajal a essere sostituito da Lucas Vazquez. Il Real prosegue comunque nel suo dominio, si costruisce un paio di opportunità con Modric e con lo stesso Benzema e trova il raddoppio al 43’: Vazquez lavora un bel pallone sulla destra e in mezzo all’area avversaria trova l’inserimento di Kroos, che insacca la rete del 2-0 con un preciso destro rasoterra. Courtois si sporca per la prima volta nel match i propri guantoni sulla conclusione dalla distanza di Maxi Gomez. Il Var annulla per fuorigioco la bella rete di Mendy, ma gli uomini di Zidane restano pienamente in controllo del match e sfiorano nel finale il tris con Modric e Benzema. Il Valencia rimane a 24 punti.

GETAFE-REAL SOCIEDAD 0-1

Seconda vittoria consecutiva per la Real Sociedad, che sul campo del Getafe impone alla formazione allenata da Bordalas Jimenez il suo terzo ko di fila. Il gol partita arriva alla mezz’ora del primo tempo: il cross dalla destra di Zaldua vede il piattone sinistro al volo di Oyarzabal che sbatte contro la parte inferiore della traversa, prima del tap-in vincente di testa da parte di Isak sulla linea di porta. Grazie a questo successo i bianco e blu si portano a 38 punti in classifica e sono in piena lotta per un posto in Europa; Getafe sempre ancora troppo vicino alla zona retrocessione, a quota 24.