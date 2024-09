Liga: il Real Madrid rischia, ma vince 3-2 e pressa il Barcellona

SPAGNA

Finale di sofferenza per i Blancos, che superano comunque 3-2 l’Alaves al Bernabeu: la squadra di Ancelotti prova così a mettere pressione al Barcellona

© Getty Images Nel turno infrasettimanale valido per la 7ª giornata di Liga, il Real Madrid batte 3-2 il Deportivo Alaves al Bernabeu e si porta momentaneamente a -1 dal Barcellona (in campo domani). I Blancos ci mettono meno di un minuto per passare avanti con Lucas Vazquez, prima di raddoppiare con Mbappé (40’) e allungare con Rodrygo (48’). Nel finale l’Alaves segna con Benavidez (85’) e Garcia (86’), ma non riesce a pareggiare. Endrick colpisce un palo.

REAL MADRID-DEPORTIVO ALAVES 3-2

Ancelotti schiera tutte le sue stelle, ma a stappare il match del Bernabeu è l’uomo che non ti aspetti: Lucas Vazquez. Lo spagnolo è bravissimo a farsi trovare tutto solo nell’area di rigore dell’Alaves e a trasformare in gol l’assist di Vinicius dopo neanche un minuto dal fischio d’inizio. Sempre il brasiliano serve quindi a Mbappé la palla del raddoppio per il Real al 22’: il francese non si fa pregare e buca Sivera, ma la rete viene annullata per una posizione di fuorigioco proprio dell’ex Psg. È solo una sentenza rimandata: al 40’ Mbappé triangola infatti in maniera meravigliosa con Bellingham e fa 2-0. Questa volta è tutto regolare. Al club del gol si iscrive quindi anche Rodygo a inizio ripresa: è il 48’ quando il brasiliano segna il 3-0, concludendo nel migliore dei modi una grande azione personale. Nell’ultimo quarto di gara c’è spazio anche per Endrick, che colpisce subito una traversa a pochi minuti dal suo ingresso in campo, prima del palo di Rebbach per l’Alaves. Il Real sembra in totale controllo e invece incappa in un clamoroso blackout, subendo due gol tra l’85’ e l’86’: a segnare per gli ospiti sono Benavidez e Garcia. La squadra di Luis Garcia prova così a rimettere in discussione il risultato, ma non riesce a trovare il guizzo vincente per il pareggio. Anzi, a sfiorare il gol è ancora una volta Endrick. Quarta vittoria consecutiva in Liga quindi per il Real Madrid, che ora vanta 17 punti in classifica. Uno in meno del Barcellona, per il momento, in attesa che i Blaugrana scendano in campo domani sera contro il Getafe. A 10 punti resta invece l’Alaves.

SIVIGLIA-REAL VALLADOLID 2-1

La sfida del Sanchez Pizjuan si sblocca al 45’ del primo tempo: a portare il Siviglia sull’1-0 è l’autogol di Torres, nel tentativo disperato di chiudere su Peque. L’azione è convulsa ed è indispensabile un ricontrollo approfondito al Var per certificare la rete. Il Real Valladolid riorganizza quindi le idee e al 56’ pareggia il match: a segnare questa volta è Kike Perez, dopo una gran giocata di Mario Martin. La partita sembra destinata a finire così e invece all’85’ è nuovamente il Siviglia a passare in vantaggio: Ejuke si rende protagonista di una bella azione personale e trafigge Hein con un destro a incrociare. È il gol che vale il definitivo 2-1 per la squadra di Garcia Pimienta, che sale così a 8 punti in Liga. Fermo a 5 resta invece il Valladolid, che perde anche Marcao nel finale: il difensore è espulso per doppia ammonizione.

VALENCIA-OSASUNA 0-0

Termina a reti bianche il match del Mestalla tra Valencia e Osasuna. I padroni di casa chiedono un rigore nel primo tempo, dopo un’uscita rischiosa di Herrera su Gomez: per l’arbitro non ci sono però gli estremi per un penalty. L’Osasuna rischia quindi di nuovo in pieno recupero di secondo tempo, quando il Var rianalizza un possibile tocco di braccio nella propria area di rigore di Ante Budimir: anche in questo caso il responso finale è nessun calcio di rigore. Regge quindi lo 0-0, con l’Osasuna che ottiene il suo undicesimo punto in questo campionato. Rimane a 5 il Valencia.