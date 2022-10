Liga: Il Real Madrid impatta 1-1 con l’Osasuna, un punto a testa per Valencia ed Espanyol

spagna

La squadra di Ancelotti viene bloccata 1-1 in casa, pareggio in extremis per l’ex rossonero Gattuso

© Getty Images Nella settima giornata il Real Madrid frena 1-1 al Santiago Bernabeu con l’Osasuna. I blancos passano in vantaggio al 42’ con Vinicius, gli risponde al 47’ Kike Garcia. Sbaglia il rigore della possibile vittoria Benzema. Nelle altre partite, il Valencia di Gennaro Gattuso pareggia 2-2 nei minuti di recupero in casa dell’Espanyol. Il Betis di Pellegrini va ko contro il Celta Vigo (0-1). Successo ricco di gol per il Real Sociedad sul Girona (5-3).

REAL MADRID - OSASUNA 1-1

Ferma la sua corsa il Real Madrid. Finisce 1-1 tra i blancos e l’Osasuna al Santiago Bernabeu. La squadra di Ancelotti parte con il freno a mano tirato, senza spingere e con un ritmo di gioco abbastanza blando. Osasuna che si difende con ordine e che cerca di rendersi pericoloso in ripartenza. A sbloccare il match il tiro cross di Vinicius al 42’ che porta in vantaggio la formazione di casa. Al rientro in campo l'1-1 arriva immediatamente ad inizio ripresa, con Kike Garcia che di testa insacca nell'angolino e segna il gol del pareggio. La partita si anima improvvisamente al 78’ quando Karim Benzema va a terra dopo un contatto in area. Cuadra fa il segno del VAR e va a controllare l'azione: rigore per il Real e Garcia espulso. Dal dischetto va proprio il francese che colpisce in pieno la traversa, gara che rimane in parità. Due minuti più tardi trova la rete il numero 9 del Real ma il gol viene annullato per fuorigioco. All’89’ Moi Gomez sfiora il 2-1: l'attaccante dell'Osasuna al volo da fuori area prova la conclusione. Al triplice fischio arriva il primo pareggio stagionale per i blancos che salgono a 19 punti, gli stessi del Barcellona. L’Osasuna, invece, conquista il sesto posto.

ESPANYOL - VALENCIA 2-2

Si chiude con uno spettacolare 2-2 la sfida tra Espanyol e Valencia. Una partita vibrante che si anima nella seconda parte di gara. Nel primo tempo le due squadre hanno un'occasione per parte: Dias Lino costringe Alvaro Fernandez a una parata importante, poi il tiro di Braithwaite è di facile presa per Mamardashvili. Nella ripresa succede di tutto: la squadra di Gattuso passa in vantaggio al 9’ con Paulista, ma viene recuperata dopo solo due minuti da Joselu che firma l’1-1. Il gol dell’Espanyol sembra mandare in confusione il Valencia che rischia con Darder che colpisce in pieno la traversa. La gara si anima nei quindici minuti finali: il capitano dell'Espanyol, all'83' porta in avanti i suoi, due minuti dopo Marcos Andre lascia in inferiorità numerica i suoi. Nei minuti di recupero Braithwaite, grazie all’intervento del VAR, viene espulso per un tocco di mano e si ristabilisce la parità numerica tra le due squadre. Il gol che decide il pareggio arriva al 96': Comert effettua un tiro-cross, Alvaro Fernandez legge male la traiettoria della palla che finisce in rete. Espanyol e Valencia si devono così accontentare di un punto: gli uomini di Gattuso salgono a quota 10 mentre la formazione di Diego Martínez è a 5 punti .

CELTA VIGO - BETIS 1-0

Cade il Betis per la seconda volta in questa stagione di Liga. All’Estadio Baladoìs a sorridere sono i padroni di casa grazie all’1-0 segnato nel primo tempo. Un successo per il Celta Vigo che arriva al 9’ e porta la firma di Gabriel Veiga. A complicare la situazione degli ospiti ci ha pensato l’ex Lazio Luiz Felipe, quando al 20’ ha lasciato i suoi in dieci uomini. La squadra di Pellegrini non riesce a trovare il pareggio e rimane ferma a 15 punti.

GIRONA - REAL SOCIEDAD 3-5

Valanga di gol nel match tra Girona e Real Sociedad, con questi ultimi che conquistano la quarta vittoria nelle ultime cinque partite disputate. All’Estadio Municipal de Montilivi finisce 5-3 per la formazione di Alguacil che sale al sesto posto. Gli ospiti passano in vantaggio all'8’ grazie a Sorloth, poi il match si complica: Riquelme (23′) e poi Martinez (27′) firmano il momentaneo sorpasso dei padroni di casa. Sorloth sigla doppietta personale e riporta in parità la gara al 42’. Nella ripresa arrivano altri gol: al 48′ Castellanos segna il 3-2 per il Girona. Le reti di Mendez al 66′, di Zubimendi al 71′ e di Kubo all’85’ ribaltano il risultato e regalano i tre punti al Real Sociedad.