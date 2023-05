Liga: il Real Madrid cade a Valencia, l’Atletico vince ed è secondo. Pari nel derby di Siviglia

SPAGNA

Ancelotti perde 1-0. Simeone si impone 3-0 sull’Osasuna e supera i rivali in classifica. Siviglia-Betis finisce 0-0

© Getty Images Cade il Real Madrid di Ancelotti che, nella 35a giornata di Liga, viene sconfitto dal Valencia 1-0: decide il gol di Lopez. Esulta invece l’Atletico Madrid, che batte l’Osasuna 3-0 grazie alle reti di Carrasco, Saul Niguez e Correa. Con questa vittoria Simeone sale a 72 punti festeggiando il sorpasso al secondo posto in classifica proprio sui Blancos, ora terzi a -1. Termina in pareggio (0-0) il derby andaluso tra Siviglia e Betis. Colpo salvezza per l’Espanyol, che vince contro il Rayo Vallecano 2-1.

VALENCIA-REAL MADRID 1-0

Brutta sconfitta del Real Madrid, che perde a Valencia 1-0. Aggressivi in avvio i padroni di casa, che pressano alti gli avversari schermando le fonti di gioco madrilene. Il primo tempo scorre fisico, con i Blancos che non riescono a innescare la velocità di Vinicius, sempre raddoppiato dagli avversari. Al 33’ i pipistrelli vanno in vantaggio: Kluivert lancia il contropiede di Diego Lopez, freddo nel battere il portiere avversario. Il Valencia continua a macinare gioco nella ripresa e colleziona occasioni: l’ex attaccante della Roma non trova la porta da fuori area, mentre Lopez sfiora la doppietta ma viene fermato dal riflesso provvidenziale di Courtois. Nemmeno i cambi riescono a dare una scossa al Real, mai pericoloso. La partita si innervosisce con il passare dei minuti: il pubblico del Mestalla lancia oggetti in campo, provocando la reazione rabbiosa dei giocatori ospiti. Il Valencia continua ad aspettare basso e riparte in contropiede, con il raddoppio di Kluivert che viene annullato per fuorigioco. Nel finale l’occasione per pareggiare ce l’ha Valverde che, tutto solo a centro area, calcia sotto la traversa ma trova il super intervento di Mamardashvili. Il portiere georgiano è ancora decisivo sulla punizione di Kroos, diretta all’incrocio dei pali, e su Benzema in uscita. Nel mezzo l’ennesima rissa in campo, con Vinicius che viene espulso dopo aver rifilato una manata a un avversario. Finisce quindi 1-0 per il Valencia, che festeggia punti fondamentali in chiave salvezza salendo a quota 40, a +5 dalla zona rossa. Rimane a 71 invece il Real Madrid che scivola al terzo posto in classifica, sorpassato dall’Atletico, ora secondo a +1.

ATLETICO MADRID-OSASUNA 3-0

Esulta il Wanda Metropolitano: l’Atletico Madrid batte l’Osasuna 3-0. I Colchoneros prendono subito in mano la partita e trovano il vantaggio al quarto minuto con Morata, annullato però per fuorigioco. L’ex attaccante della Juve è scatenato e va di nuovo a segno poco dopo, ma ancora una volta in offside. Il tiro dalla distanza di Saul invece si ferma sul palo. Poco dopo i padroni di casa colpiscono il secondo legno di giornata con la conclusione da fuori di Griezmann. La prima occasione degli ospiti arriva sul finire di tempo, quando Avila si avventa su una palla vagante in area ma strozza troppo il suo destro. Al 44’ ecco il meritato vantaggio dell’Atletico: ripartenza in campo aperto di Griezmann, che serve il suo 13esimo assist stagionale per il tap-in vincente di Carrasco a centro area. Nella ripresa, al 62’, gli uomini di Simeone raddoppiano con Saul Niguez, abile a segnare in mischia. Nel finale arriva anche il tris: all’83’ De Paul serve Correa al limite dell’area, che infila l’angolino.

Termina quindi 3-0 per l’Atletico Madrid, che sale a 72 punti in classifica sorpassando al secondo posto il Real, ora a -1. Rimane a 47 invece l’Osasuna.

SIVIGLIA-BETIS 0-0

Termina in pareggio il derby andaluso: Siviglia-Betis finisce 0-0. Il primo tempo si gioca su ritmi estremamente bassi, con la partita che è molto bloccata, nervosa e spezzettata. Entrambe le formazioni non si spingono eccessivamente in avanti, portando l’incontro verso la fine del primo tempo. Al duplice fischio infatti le reti sono ancora bianche, sullo 0-0. In avvio di ripresa la formazione allenata da Mendilibar perde Suso per infortunio, ma non rinuncia a scendere in campo con più verve rispetto agli avversari. Il Siviglia inserisce anche En-Nesyri e Bryan Gil, per aumentare il peso offensivo, ma non riesce a sfondare. Nel finale il Betis rimane anche in inferiorità numerica, per via dell’espulsione di Miranda (cartellino cambiato dopo il controllo al Var). Finisce 0-0, con il Siviglia che sale a 48 punti: otto in più quelli totalizzati fin qui dal Betis, sesto in solitaria a 56.



RAYO VALLECANO-ESPANYOL 1-2

Colpo salvezza dell’Espanyol, che batte il Rayo Vallecano 2-1. I catalani entrano in campo determinati, con Joselu che trova la parata del portiere avversario dalla distanza. È il preludio al gol del vantaggio: al 23’ mischia in area sugli sviluppi di un calcio piazzato e girata vincente di Darder. Sul finale di tempo arriva il pari del Rayo: al 42’ fallo di mano in area di Gil e calcio di rigore trasformato dall’ex di giornata De Tomas. I catalani avrebbero l’occasione per riportarsi subito in vantaggio con il colpo di testa di Gomez, che si ferma però sul riflesso di Dimitrievski. La squadra di Garcia è ancora pericolosa a inizio ripresa, quando la conclusione da fuori di Melamed si spegne di un soffio a lato. Ma è proprio il giovane centrocampista spagnolo a segnare il gol che decide la partita al 59’. Finisce quindi 2-1 per l’Espanyol, che sale a 34 punti e si porta a una sola lunghezza dal quartultimo posto che vale la salvezza.